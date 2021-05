"Moim zdaniem siła rażenia raportu NIK (ws. wyborów kopertowych - przyp. red.) powinna być duża. A czy będzie? Moim zdaniem nie. Kontrnarracja obozu rządzącego jest taka, że Marian Banaś jest prawnym ignorantem, który niczego nie rozumie (...) i pisze raporty na temat zarzutów, które nie mają podstaw. Obawiam się, że tak nie jest - że obóz władzy ma sporo za uszami w sprawie wyborów kopertowych i ta sprawa będzie się jeszcze długo ciągnęła" - ocenia w Popołudniowej rozmowie w RMF FM politolog, prof. Antoni Dudek. Dodaje, że wiadomo, jak będą bronili się ci, na których doniesiono do prokuratury ws. wyborów kopertowych: "Wiem, co powiedzą władze Poczty Polskiej i PWPW w prokuraturze: dostaliśmy polecenie z Ministerstwa Aktywów Państwowych, które otrzymało zadanie od premiera" - mówi Dudek.

Już pojawiły się spekulacje, że prezes Banaś dogadał się ze Zbigniewem Ziobro i panowie będą ze sobą współpracować. To byłaby dla PiS-u i Jarosława Kaczyńskiego bardzo zła wiadomość, bo najkrócej mówiąc - Zbigniew Ziobro będzie grał przeciekami ze śledztw (ws. "wyborów kopertowych"), to będzie wpływało na układ wewnątrz obozu władzy, dlatego nie wykluczam, że jeżeli minister Ziobro się za bardzo rozkręci w grillowaniu premiera, to Jarosław Kaczyński będzie musiał w końcu podjąć decyzję, która od dawna wisi w powietrzu - o rozstaniu albo z ministrem Ziobrą albo z premierem Morawieckim - twierdzi gość Marcina Zaborskiego.

Prof. Antoni Dudek: Budka powinien odejść. Jeżeli PO ma wrócić na poważne sondażowe notowania - musi zmienić lidera

To jest trafna diagnoza, że Borys Budka powinien odejść (z funkcji przewodniczącego Platformy Obywatelskiej - przyp. red.). Borys Budka kompletnie się pogubił w ostatnich tygodniach - ocenia w Popołudniowej rozmowie w RMF FM politolog i historyk. Zapewne jest problem w samej Platformie Obywatelskiej. (...) Ale jeżeli PO ma wrócić na poważne sondażowe notowania powyżej 20 proc. poparcia, to musi zmienić lidera - stwierdza gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Jak profesor tłumaczy ruch Lewicy dotyczący poparcia przez nią Krajowego Funduszu Odbudowy i rozmów z Prawem i Sprawiedliwością? Lewica postanowiła wyjść z cienia. (...) Wybrali taki, a nie inny moment. Moim zdaniem wybrali go dosyć celnie, wykorzystując błędy Borysa Budki i zagrali vabank - odpowiada Antoni Dudek.

Prof. Dudek: Albo opozycja pójdzie do wyborów w dwóch blokach albo przegra

Opozycja ma do wyboru dwa warianty. Albo pójdzie maksymalnie w dwóch blokach albo te wybory przegra. Jeżeli pójdzie w więcej niż dwóch blokach, to z uwagi na system wyborczy, który mamy w Polsce, jest bardzo prawdopodobne, że najsłabszy z tych 3 czy 4 podmiotów opozycyjnych w ogóle nie przekroczy progu i w ten sposób dołoży mandatów PiS-owi - mówi prof. Antoni Dudek w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Zdaniem politologa nie można też wykluczyć wariantu przyspieszonych wyborów. Nie wykluczam, że jeżeli "nowy ład" zadziała na jesieni skutecznie PR-owo, to prezes Kaczyński robi nam wybory przedterminowe wiosną przyszłego roku, żeby wykorzystać ten impuls, który dał "nowy ład - powiedział prof. Dudek.

Prof. Dudek jest też sceptyczny, co inicjatywy byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, który wspiera PSL w budowie nowego centrum politycznego. Można powiedzieć, że Hołownia buduje to nowe centrum, nie Kosiniak-Kamysz. Jego Koalicja Polska z trudem oscyluje na progu wyborczym i tutaj pojawienie się prezydenta Komorowskiego nic nie da - przewiduje politolog.

