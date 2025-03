"W warstwie programowej Karol Nawrocki powtórzył w zasadzie wszystko to, co jest znakiem rozpoznawczym Prawa i Sprawiedliwości od lat, co przynosiło tej partii sukcesy" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Rafał Chwedoruk. W ten sposób skomentował niedzielne wystąpienie kandydata na prezydenta wspieranego przez PiS. Zdaniem politologa, podczas konwencji nie padło nic nowego.

Prof. Chwedoruk: Podczas konwencji Karola Nawrockiego nie padło nic nowego

Komentując prawie 4-godzinne niedzielne wystąpienia polityków PiS-u, w tym prezesa Jarosława Kaczyńskiego, podczas konwencji Karola Nawrockiego, prof. Chwedoruk przyznał, że najbardziej utkwiły mu w głowie słowa "nie zostawiajmy Karola samego".

Jeśli trzeba najbardziej przekonanych, tych którzy mieli poświęcać swój czas, swoje zasoby itd. na prowadzenie kampanii wyborczej już na tym etapie przekonywać, że należy to czynić, to znaczy, że mamy do czynienia ze strukturalnym kryzysem - powiedział politolog. Zwrócił uwagę, że sam Jarosław Kaczyński przekonywał, że to ich kandydat.

"18 maja dniem referendum nad rządem Tuska"

Gospodarz rozmowy Grzegorz Sroczyński zapytał swojego gościa, czy główna strategia PiS-u i Karola Nawrockiego dotycząca ustanowienia "18 maja dniem referendum nad rządem Donalda Tuska" jest właściwa.

To dobra strategia, tylko nie dla tego kandydata. Z perspektywy PiS-u każde bipolarne starcie z koalicją rządzącą na obecnym etapie skończy się porażką - przyznał politolog. Poparcie społeczne dla rządu nie ma żadnego znaczenia dla twardej polityki. Dla twardej polityki mają znaczenie dane dotyczące sondaży, transferu elektoratów, ucieczki wyborców, bierność itd. Koalicja rządząca w dużo mniejszym stopniu, ale faktycznie wciąż tę przewagę ma - dodał.

Prof. Chweduruk zauważył, że koalicja rządząca jest względnie pluralistyczna partyjnie, więc nawet jeśli ktoś zrazi się do Platformy, to wciąż ma inne partie, do których może uciec. Politolog stwierdził, że kandydat PiS miałby większe szanse, gdyby partia wystawiła kogoś, kto byłby antytezą dla rządów Donalda Tuska.

Wzrost poparcia dla Konfederacji

W sondażach wyborczych rośnie poparcie dla Konfederacji. Prof. Chwedoruk stwierdził, że partia ta stała się uniwersalną partią buntu. Jeśli ktoś jest przeciwko czemuś, czy to w skali ogólnokrajowej, czy w związku z jakimiś lokalnymi problemami, to na sali sejmowej ma tak naprawdę tylko Konfederację - powiedział politolog w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Konfederacja ze względu na odmienność retoryki jest beneficjentem kryzysu w stosunkach polsko-ukraińskich w dwóch wymiarach. Po drugie w wymiarze migranckim, a po pierwsze w wymiarze asertywności Kijowa wobec Warszawy. Dotyczącym wszystkiego - i polityki gospodarczej, i produkcji wielu zbóż, i polityki historycznej - argumentował profesor.

Politolog zauważył, że jeżeli Donaldowi Trumpowi uda się doprowadzić do zawieszenia broni na Ukrainie, jeszcze przed wyborami w Polsce, to wywoła to falę optymizmu związanego z rynkami i gospodarką, a to wpłynie na osłabienie nastrojów antyukraińskich. Paradoks polega na tym, że Konfederacja, która zapewne gorąco kibicuje Trumpowi, nie ma chyba interesu w tym, żeby w krótkim czasie zrealizował on swoje geopolityczne plany - zwrócił uwagę prof. Chwedoruk.

Trzaskowski z postulatami prawicy

Gospodarz rozmowy zauważył, że Rafał Trzaskowski próbuje mówić językiem prawicy i przejmuje niektóre jej postulaty np. odebrania 800 plus części Ukraińców. Stąd pojawiło się pytanie, czy takie działania służą kandydatowi KO na prezydenta.

Ktoś, kto reprezentuje wielką partię polityczną i chce wygrać powszechne wybory prezydenckie, musi być w centrum - skomentował politolog. Chodzi tu o średnie poglądy dla polskiego społeczeństwa, dlatego też kandydat Platformy nie może być np. przysięgłym liberałem gospodarczym.

Tak samo Andrzej Duda, jak walczył o prezydenturę, musiał od części agendy PiS-u odejść - zauważył prof. Chwedoruk. Politolog zwrócił uwagę również na to, że elektorat Platformy jest bardzo zróżnicowany.

Zdaniem profesora Rafałowi Trzaskowskiemu trudno byłoby zostać prezydentem w Polsce lat 90. Natomiast w tej chwili ma on największe szanse na fotel prezydenta.