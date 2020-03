"Myślę, że potrzebne jest odwołanie imprez masowych, ale przede wszystkim zachowanie spokoju, bez paniki" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja. "Moim obowiązkiem - nie jako prezesa NRL - ale jako zwykłego lekarza jest zagwarantowanie bezpieczeństwa naszym pacjentom i wszystkim obywatelom. Powinniśmy się wzajemnie edukować" - podkreślał gość Marcina Zaborskiego. "Zachowujmy spokój, ale także nie narażajmy innych. Ograniczmy udział w spotkaniach, gdzie moglibyśmy być źródłem zakażenia" - radził. Rekomendował zamykanie kin i teatrów i zakaz imprez masowych. Prezes NRL podkreślał też, że sami powinniśmy obserwować swój stan zdrowia, szczególnie jeżeli mamy styczność z osobami, które wróciły z krajów objętych zakażeniem. "Nie planujmy wyjazdów do tych krajów" - podpowiadał. Jego zdaniem zakaz odwiedzin w szpitalach jest słuszny - to pewna forma prewencji. Przyznał, że nie można powiedzieć, iż wszyscy lekarze wiedzą, co robić w sprawie koronawirusa. "Ale na oddziałach zakaźnych znają procedury" - zapewniał prof. Matyja. Mówił też, że lekarze rodzinni zgłaszają mu problem z dostępem do rękawic.

Andrzej Matyja / Tomasz Gzell / PAP

Marcin Zaborski, RMF FM: Ile telefonów odebrał pan od rana z pytaniami dotyczącymi koronawirusa?

Andrzej Matyja: Od 6 rano tak naprawdę. Nie ma głupich pytań, a więc pytania przede wszystkim o to, jakie jest niebezpieczeństwo, czy zachoruję, czy nie zachoruję, jak powinniśmy się zachowywać.

Skoro nie ma głupich pytań, czuję się ośmielony, będę zadawał kolejne. Panie profesorze, jeszcze zanim Ministerstwo Zdrowia potwierdziło pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, podpowiadał pan premierowi, żeby jak najszybciej był wprowadzony w naszym kraju zakaz organizacji imprez masowych i żeby te już zaplanowane wydarzenia były odwołane. To jest naprawdę potrzebne?

Myślę, że tak, ale przede wszystkim zachowanie spokoju. Bez paniki, roztropność w działaniu. Naszym obowiązkiem, moim obowiązkiem - nie jako prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, jako zwykłego lekarza - jest zagwarantowanie bezpieczeństwa naszym pacjentom i wszystkim obywatelom.

To mi się trochę kłóci. Z jednej strony mówienie "zachowajmy spokój", a z drugiej strony "nie organizujmy imprez masowych, odwołajmy to, co już zaplanowane".

Nie do końca. Ponieważ powinniśmy się wzajemnie edukować i to powinno być priorytetem. Zachowujmy spokój, ale także nie narażajmy innych. Ograniczmy udział w takich imprezach, w takich spotkaniach, gdzie moglibyśmy my osobiście czy ktoś inny być źródłem zakażenia.

I tu jest pytanie, co powinniśmy ograniczyć. Naczelna Rada Lekarska w swoich rekomendacjach pisze o przemyśleniu odwołania spektakli, pokazów, wystaw, konferencji i koncertów. Mamy zamknąć na głucho kina i teatry dzisiaj?

Jeżeli będzie taka potrzeba epidemiologiczna - tak.

Wy to już rekomendujecie.

Nie, my mówimy, że należy to rozważyć. Rekomendacja to jest pewien sposób roztropności i rozwagi we wszystkim co robimy.

Wasz komunikat: "z tego powodu zalecać należy też organizatorom wszelkich wydarzeń gromadzących licznych uczestników ich odwołanie". Koniec, kropka. Już teraz.

Dalszym efektem tego jest apel Głównego Inspektora Sanitarnego kraju, zwracający się przede wszystkim do profesjonalistów medycznych, do lekarzy. Do tej pory wszystko, co przekazywały media, dotyczyło działań organizacyjno-administracyjnych. A tak naprawdę, to na tym pierwszym froncie, froncie z pacjentem, z potencjalnymi zachorowaniami są lekarze, pielęgniarki, diagności i im trzeba podziękować. To oni stanowią tą pocztę w zagwarantowaniu nam wszystkim bezpieczeństwa.

Dobrze, tylko idąc tropem tej ostrożności i dbania o bezpieczeństwo, zaczynam się zastanawiać, czy nie powinienem przypadkiem zrezygnować z przemieszczania się autobusami, tramwajami i metrem, bo tam jest pełno ludzi.

Apel dotyczy także nas wszystkich. Jeżeli my sami, nie jako lekarze tylko obywatele tego kraju, potencjalnie pacjenci, powinniśmy obserwować swój stan zdrowia. Jeżeli mamy styczność z osobami, które wróciły z krajów dotkniętym tym zakażeniem. Nie planujmy wyjazdów do tych krajów. To jest wszystko prewencja. Musimy obserwować stan własnego zdrowia. Jeżeli pojawi się gorączka, trudności w oddychaniu, bóle mięśniowe, a więc wszystkie te objawy, które są charakterystyczne dla tego wirusa, to nie powinniśmy pójść do lekarza pierwszego kontaktu, tylko do miejsca, o których wszyscy wiemy gdzie. Powinniśmy się zameldować na oddziale chorób zakaźnych.

Zakaz odwiedzin w szpitalach, to już teraz powinna być oczywista oczywistość w całej Polsce?