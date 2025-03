"Państwo nie może sobie na to pozwolić, przedsiębiorców bieda nie dotknęła. Obniżenie składki zdrowotnej jest nieuzasadnione. Ulżyjmy tylko bardzo wąskiej grupie przedsiębiorców, np. fryzjerkom" - powiedział dr hab. Marcin Piątkowski w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Gość Grzegorza Sroczyńskiego dodał, że największym problemem polskiej gospodarki jest zbyt niski poziom inwestycji. "Popieram deregulację, to nam nie zaszkodzi, ale to nie zmieni mocno naszej gospodarki"- podkreślał.