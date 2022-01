„To nie jest kwestia wiary, to jest kwestia celów politycznych. To jest bez wątpienia cel Putina i cel rosyjskiej władzy, żeby doprowadzić w maksymalnym możliwym stopniu do przywrócenia sytuacji sprzed końca zimnej wojny. Oni uważają, że to jest porażka, że oni zostali pokonani, zepchnięci niesprawiedliwie do narożnika i trzeba to odwrócić” – tak na pytanie o to, czy Rosjanie wierzą, że można przywrócić postzimnowojenny porządek, odpowiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Dyrektorka Instytutu Strategie 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM / Piotr Nowak / PAP

Dyrektorka instytutu Strategie 2050 dopytywana o to, Rosja ma potencjał, żeby odbudować imperialną pozycję, powiedziała: Jest gigantyczna luka pomiędzy celami stawianymi jako cele imperialne, geopolityczne a realnym potencjałem Rosji. Ale może właśnie dlatego Rosja tak wysoko gra w tych sprawach geopolitycznych, bo w innych aspektach wie, że nie wybije swojej pozycji globalnej. To są tylko zbrojenia, to jest tylko budzenie strachu i destabilizowanie Europy. To jest ta przestrzeń, w której Rosja może swoją pozycję wzmocnić i spowodować, że siadają z nią do stołu właściwie wszyscy na Zachodzie i wszyscy o niej mówią. To jest też cel Putina.

Wojna Rosji i Ukrainy. Grozi nam eskalacja

Nie wiadomo czy wojna się zacznie, czy nie zacznie, ale to, że nawet mówię, że nie wiadomo jest już bardzo poważną sytuacją. To oznacza, że jest to scenariusz, którego nie można wykluczyć. Rosjanie niemal otwartym tekstem grożą, że są gotowi eskalować militarnie. To się może zdarzyć - podkreśliła w RMF FM politolog.



Była ambasador RP w Federacji Rosyjskiej podkreśliła, że Rosja już de facto prowadzi wojnę z Ukrainą. To, co się może zdarzyć to eskalacja. Jest ze strony rosyjskiej na to gotowość, choć uważam, że to nie jest gotowość na pełnej skali operację militarną, na podbijanie Ukrainy - dodała.