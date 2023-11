W większości obszarów, które dzisiaj są problematyczne, to jedno ugrupowanie miało rację, Suwerenna Polska - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jacek Ozdoba, który jest ministrem bez teki w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego. Gość Marka Tejchmana mówił, czym ma się zajmować w Radzie Ministrów.

Jacek Ozdoba był pytany o swoje kompetencje w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego, który ma zabiegać o wotum zaufania. Precyzyjnie chodzi o to, aby wszystkie interwencje obywatelskie, które realizował m.in. pan minister Michał Wójcik, były monitorowane i podejmowane w departamencie, który nadzoruję. Będę członkiem Rady Ministrów, który podejmuje ponad resortami problemy obywateli - tłumaczył Ozdoba. Przywołał m.in. temat ustawy wiatrakowej.

Rząd Morawieckiego został zaprzysiężony, ale nie ma realnych szans na otrzymanie poparcia sejmowej większości. Obowiązkiem parlamentarzysty, który należy do ugrupowania, które wygrało wybory, jest próba stworzenia rządu, bo tak zdecydowali wyborcy. A prawem obywatelskim jest również to, żeby wyborca mógł zdecydować o tym, że ktoś go reprezentuje - mówił Ozdoba.

Sądzę, że szansa jest 10 procent. Idę słowami pana premiera - powiedział.

Gość RMF FM odniósł się też do nowej koalicji, która ma większość w Sejmie. W rozmowach kuluarowych padają hasła, że nie jest najlepiej w tym galimatiasie. Mówię z perspektywy tego, co usłyszałem, czyli galimatias po drugiej stronie. Pogodzić lewicę, centrum, panią Jachirę, Giertycha... - mówił Ozdoba.

Pytany był też o nowych posłów PiS, którzy dostają propozycję przejścia do PSL czy Polski 2050? Pójdą i będą musieli zaraz wrócić, bo zobaczą po drugiej stronie lewicę i trzeba będzie się z nimi dogadywać - stwierdził.

Marek Tejchman pytał też swojego gościa, czy PiS powinien zniknąć i zostać zastąpiony przez Zjednoczoną Prawicę. Nie jestem tego zwolennikiem, jestem też rzecznikiem Suwerennej Polski - ugrupowania, które na polskiej scenie politycznej potrafi zwrócić na siebie uwagę konkretami. W większości obszarów, które dzisiaj są problematyczne, to jedno ugrupowanie miało rację - Suwerenna Polska. W sprawach ustawy wiatrakowej, energetyki, Unii Europejskiej, sprawach ideologicznych - mówił Ozdoba.