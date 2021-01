"Z premierem Jarosławem Gowinem rekomendujemy od kilkunastu dni, by sklepy w galeriach handlowych zostały ponownie otwarte. Ale to nie jest przesądzone" - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Jak dodała, decyzję przekaże jutro lub w środę premier. Przyznała, że to otwarcie nie dotyczyłoby wysp gastronomicznych.

Marcin Zaborski pytał swojego gościa o przedsiębiorców, którzy mimo zakazów decydują się na otwieranie swojej działalności. Wydaje się, że rozporządzenie powinno być wystarczającym dokumentem regulującym działania w czasie pandemii - stwierdziła wiceminister.

Jak podała, na otwarcie mimo obostrzeń zdecydowało się w ostatnim czasie 150-200 obiektów gospodarczych. Semeniuk podkreśliła, że te podmioty będą wyłączone z pomocy zarówno tarczy branżowej, jak i z pomocy tarczy finansowej PFR 2.0.

"Widzę różnicę między wyjazdem na stok a wyjściem do galerii handlowej"

Olga Semeniuk / Mateusz Marek / PAP

Zamykamy te części gospodarki, które mogą doprowadzać do sytuacji, która może się wymknąć spod kontroli. I pokazywane w ostatnich tygodniach wyniki dotyczące Polaków, którzy zarażają się Covid-19 pokazują jednoznacznie, że to były dobre decyzje - powiedziała Olga Semeniuk w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii odpowiedziała też na pytanie, dlaczego rząd rozważa otwarcie galerii, ale nie stoków narciarskich. Zazwyczaj jak się wyjeżdża na stoki narciarskie, to nie na jeden dzień, tylko na dłuższą perspektywę wypoczynku - opowiedziała Semeniuk. Widzę bardzo wyraziście różnicę pomiędzy pięcioma kilometrami do centrum handlowego, a wyjazdem na stok narciarski czy do hotelu - dodała wiceminister rozwoju.

W programie padło też pytanie o to, dlaczego w galerii handlowej może dziś działać sklep z winem, a ten z elektroniką musi być zamknięty. Miejsca, w których dochodzi do kumulacji dużej liczby osób, w której dochodzi do czasowego przebywania ludzi na jednej powierzchni, to są te miejsca, które postanowiliśmy jako rząd polski zamknąć - odpowiedziała Semeniuk. Dodała też, że "zgodnie z rozporządzeniem w centrach handlowych są otwarte sklepy spożywcze, drogerie i apteki po to, żeby Polacy mogli zakupy pierwszej potrzeby realizować".