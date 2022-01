„Docierają do nas sygnały z wielkich miast – ale też nie wszystkich – takich jak Warszawa, gdzie ten problem się kumuluje i jest coraz większy. Mianowicie coraz więcej szkół, które dotyka koronawirus, przechodzi na naukę zdalną w poszczególnych klasach, bądź we wszystkich szkołach. Dziś wieczorem o 19:45 mamy spotkanie z Głównym Inspektorem Sanitarnym panem ministrem Saczką, z panią minister Marzeną Machałek, która stoi na czele rady ds. bezpieczeństwa przeciwcovidowego w naszym resorcie i będziemy debatować na ten temat, czy w ogóle - a jak w ogóle, to w których miejscach - naukę zdalną wprowadzać” – mówił o możliwości powrotu do nauki zdalnej w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister Przemysław Czarnek.

REKLAMA