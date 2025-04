​Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi z Agrounii, będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Padną pytania o narastający problem, jakim jest rozprzestrzenianie się ptasiej grypy w Polsce. Od początku roku w Polsce wykryto już 79 ognisk grypy ptaków.

Będziemy też rozmawiać o pryszczycy, która stanowi problem u naszych południowych sąsiadów.

