"Potrzeba szczęścia i cierpliwości" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marta Gardolińska, dyrygent i dyrektor muzyczna Opery National de Lorraine w Nancy we Francji, pytana o to jak robi się "karierę" w świecie muzyki poważnej. "Musi przyjść w pewnym momencie taki zbieg okoliczności, który otworzy te drzwi do których się puka. Ważne, żeby dobrze sobie zdefiniować słowo sukces" - zaznacza gość Marcina Zaborskiego.

REKLAMA