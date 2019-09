"Szefem rządu i tym, który tutaj rządzi, jest pan premier. Pan premier może w każdej chwili każdego z nas powołać i odwołać" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, pytany o doniesienia o tym, że na początku przyszłego tygodnia ma zostać powołany na stanowisko ministra finansów. "Jak ktoś jest ministrem w dwóch ministerstwach, to dostaje tylko jedną pensję" - zdradził również.

Prowadzący Poranną rozmowę w RMF FM Robert Mazurek pytał swego gościa o postępy programu "Mieszkanie Plus".

Mamy w tej chwili w przygotowaniu 120 tysięcy mieszkań na różnym etapie. (...) Budowa mieszkania w Polsce trwa od 4 do 6 lat. 2 lata to jest mniej więcej okres szukania gruntu, przygotowywania projektu, uzyskiwania zezwoleń, wyboru wykonawcy. Później sama budowa. To daje od 4 do 6 lat. Potrzebujemy mieszkań dla polskiego społeczeństwa, chcemy osiągnąć średni standard europejski. (...) Zobowiązałem się, że pod koniec tego roku 100 tysięcy mieszkań będzie w budowie, na różnym etapie - i będzie - podkreślił Jerzy Kwieciński.

Robert Mazurek: Panie ministrze, usłyszałem wczoraj, że będzie pan również ministrem finansów, moje gratulacje. W końcu co dwa resorty, to nie jeden.

Jerzy Kwieciński: To dobre pytanie, ale do premiera. Pan to tak zagadał, to jeszcze mnie zwolni dzisiaj.

Zwolni pana? Nie, może da podwyżkę. Ale zaraz: jak pan będzie ministrem finansów i ministrem inwestycji i rozwoju, to czy pan będzie dostawał pensję dwa razy?

Jak ktoś jest ministrem w dwóch ministerstwach, to dostaje tylko jedną pensję.

Naprawdę?

Tak było w przypadku wicepremiera czy teraz pana Mariusza Kamińskiego.

Niech pan tego nie bierze, to się nie opyla. Ale tak poważnie: to jest jakiś strasznie gorący fotel - ten ministra finansów. W ciągu półtora roku, jak dobrze liczę, byłby pan trzecim ministrem. Pani (Teresa) Czerwińska była półtora roku, minister (Marian) Banaś - rekordzista - na trzy miesiące niespełna został ministrem.

Ale poszedł na bardzo ważną dla państwa funkcję: na szefa Najwyższej Izby Kontroli.

Tu jest pytanie quasi-polityczne: nie można było w takim razie od razu wziąć dżentelmena, który nie będzie później szefem NIK-u, tylko dociągnie przynajmniej do końca kadencji?

Widzi pan, to wszystko nie jest takie proste i pewne. Trzeba przecież uzyskać akceptację, pozytywną opinię - jeżeli chce się być szefem Najwyższej Izby Kontroli - ze strony parlamentu.

Ale litości: PiS rządzi, PiS może wybrać gościa, który zostanie dłużej. No dobrze, rozumiem, że pan nie chce na to pytanie odpowiedzieć, bo polityczne.

Na które? O pana Mariana Banasia?

Nie. Dlaczego w takim razie pan nie został ministrem finansów od razu. Na dwa resorty, na pół roku.

Jeszcze raz powtarzam: szefem rządu i tym, który tutaj rządzi, jest pan premier - pan premier może w każdej chwili każdego z nas i powołać, i odwołać.

Panie ministrze, lubi pan nowe wyzwania?

Zawsze lubiłem i lubię.

To musi być panu strasznie przykro, że nie został pan komisarzem. Były takie pomysły, żeby pan był polskim komisarzem w Komisji Europejskiej.

Dostaliśmy naprawdę bardzo dobrą tekę (komisarza ds. rolnictwa - przyp. RMF), to wcale nie było takie proste. Jest to teka, która najwięcej waży w budżecie Unii Europejskiej: ponad jedna trzecia wszystkich pieniędzy. A pan Janusz Wojciechowski to naprawdę jest fantastyczny kandydat z naszej strony, świetnie przygotowany...

Oczywiście, że fantastyczny, znakomity...

...z doświadczeniem w Parlamencie Europejskim, był tam szefem komisji rolnictwa, teraz jest naszym audytorem w Trybunale Obrachunkowym.

Ale gdyby pan miał to wziąć, To co by pan wziął? Tutaj były trzy takie, na których panu zależało: rynek wewnętrzny, ale to wzięła była minister obrony Francji; jest energia, na której nam strasznie zależało, ale to Estończyk ją wziął; i jest jeszcze handel. To jest ciekawe, proszę państwa, były komisarz do spraw rolnictwa teraz będzie komisarzem do spraw handlu, bo widocznie człowiek jest z renesansu i zna się na wszystkim.

Panie redaktorze, bardzo wiele osób reprezentujących dany kraj pełni funkcję komisarza nie raz, tylko dwa albo trzy razy. Tak jest w przypadku pana Hahna (komisarz Johannes Hahn z Austrii - red.).

Zostawmy rozważania na temat komisarza. Skwitujmy odpowiedzią na jedno pytanie: nie żal panu, że nie jest pan kandydatem na komisarza? Pytam o pańskie uczucia, apeluję do pańskich ludzkich uczuć.

Pan zawsze apeluje do uczuć. Chciałbym, żeby Janusz Wojciechowski został komisarzem.

To nie jest odpowiedź na moje pytanie, nie wiem, czy pan zauważył.

To jest odpowiedź taka, jaka się nasuwa do powiedzenia.

Człowiek bez uczuć - Jerzy Kwieciński jest państwa i moim gościem. W takim razie zostawmy uczucia na bok, chociaż ja - z racji dobrego usposobienia do świata, powszechnie znanego, chciałem dzisiaj spełnić życzenie pana premiera Mateusza Morawieckiego. To jest właśnie ten moment, kiedy ja będę spełniał oczekiwania pana premiera, już cytuję, 14 kwietnia zeszłego roku: "To jest moje zobowiązanie, które przed państwem składam, rozliczycie mnie państwo". No to rozliczamy, a zobowiązanie brzmi: W 2019 roku ma być w budowie 100 tys. mieszkań z programu Mieszkanie Plus.

Mamy w tej chwili w przygotowaniach 120 tys. mieszkań, na różnym etapie...

Panie ministrze, błagam o prawdomówność, bo nie wiem czy pan wie, że kłamanie to grzech i będzie się pan musiał spowiadać, a w dodatku to jest nie ładnie kłamać. Nie wiem skąd pan bierze te liczby, ale my rozmawialiśmy z wiceministrem, rozmawialiśmy z PFR-em - funduszem, który odpowiada za to.

Polskim Funduszem Rozwoju, naszym narodowym deweloperem.

867 mieszkań zostało oddanych w programie "Mieszkanie Plus". Buduje się w tej chwili - buduje, formalnie, z cegieł czy tam z czego oni budują - 864 mieszkania. To jest, jeśli razem zliczyć, 1700 mieszkań: oddanych lub w budowie. Do końca roku rozpocznie się budowa tysiąca następnych mieszkań. Jeśli jeszcze nasi słuchacze nie umarli, to powiem tak: proszę państwa, na papierze, czyli na etapie dokumentacji, projektów lub konkursów, w tym roku nie jest 120 tysięcy, o których mówi pan minister, tylko jest 18 tysięcy, czyli sześć razy mniej.

To ja teraz wyjaśnię. Mówiłem panu - i to, co pan mówi, absolutnie to potwierdza - że przygotowanie, wybudowanie mieszkania, od samego początku, cały proces trwa od czterech do sześciu lat.