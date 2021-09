"Każde środki dodatkowe, które trafiają do polskiego ratownictwa medycznego, to dodatkowe środki, które usprawniają ten system” - tak wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o nowej, wyższej wycenie pracy tzw. dobokaretki. Gość Pawła Balinowskiego przyznał, że środki z tej podwyżki trafią do pracodawców i to oni będą tymi środkami rozporządzać.

