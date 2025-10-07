Czy rozmowy w tej sprawie są zaawansowane? Czego oczekuje po spotkaniu prezydentów? Na czym najbardziej zależy Ukrainie? Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce.

Co Wasyl Bodnar sądzi o zaproponowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego nowelizacji ustawy o IPN i Kodeksu karnego, wprowadzającej kary za szerzenie banderyzmu? Czy jej przyjęcie może doprowadzić do zaognienia stosunków między Polską i Ukrainą?

Prezydent USA Donald Trump przyznał w wywiadzie dla amerykańskich mediów, że podjął już decyzję w sprawie przekazania tomahawków Ukrainie, ale chce się dowiedzieć jak zostaną wykorzystane? Jakie są plany Kijowa? Jak ukraińskie siły radzą sobie na froncie?

Zapytamy także o sprawę Wołodymyra Ż. oskarżanego przez Niemców o wysadzenie rurociągu Nord Stream i kolejne pozwolenia na prace poszukiwawcze oraz ekshumacje w Ukrainie.

