Watykan ogłosił oficjalnie daty i miejsca pierwszej zagranicznej pielgrzymki Leona XIV. W dniach od 27 listopada do 2 grudnia papież odwiedzi Turcję i Liban.
Na zaproszenie przywódcy Turcji i władz kościelnych Leon XIV odwiedzi ten kraj w dniach od 27 do 30 listopada - poinformował dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni.
W trakcie wizyty papież odwiedzi miejscowość Iznik z okazji 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego.
Nicea to starożytna i średniowieczna nazwa obecnej miejscowości Iznik.
Od 30 listopada do 2 grudnia papież złoży wizytę w Libanie.
Szczegółowy program podróży do obu krajów zostanie podany później.