Watykan ogłosił oficjalnie daty i miejsca pierwszej zagranicznej pielgrzymki Leona XIV. W dniach od 27 listopada do 2 grudnia papież odwiedzi Turcję i Liban.

Papież Leon XIV / Fabio Frustaci / PAP/EPA

Na zaproszenie przywódcy Turcji i władz kościelnych Leon XIV odwiedzi ten kraj w dniach od 27 do 30 listopada - poinformował dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni.

W trakcie wizyty papież odwiedzi miejscowość Iznik z okazji 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego.

Nicea to starożytna i średniowieczna nazwa obecnej miejscowości Iznik.

Od 30 listopada do 2 grudnia papież złoży wizytę w Libanie.

Szczegółowy program podróży do obu krajów zostanie podany później.