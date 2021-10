Nowoczesna złożyła wniosek o delegalizację stowarzyszeń Marsz Niepodległości oraz Straż Narodowa – poinformowała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej i była liderka Nowoczesnej. „To, co proponują nasi narodowcy, to jest faszyzm” – dodała.

Katarzyna Lubnauer / Karolina Bereza / RMF FM

To są działania niezgodne z konstytucją, bo mamy przecież tego typu działania, które są niezgodne z polskim prawem - podkreśliła.

Jak dodała, "są to bojówki PiS-u", które zakłócają tego typu uroczystość, jak chociażby wczorajsza manifestacja na placu Zamkowym.

Mają doprowadzić do sytuacji, w której zagłusza się powstańczynię. Oni z jednej strony krzyczą - jak jest rocznica powstania - chwała bohaterom, pamiętamy, a potem zagłuszają kobiety - jedna z nich była sanitariuszką, ratowała powstańców, druga walczyła z karabinem, była ranna - zagłuszają swoimi okrzykami i tekstami - dodała.

To są bojówki, które teoretycznie pod pretekstem obrony kościoła w swoim czasie, zachowywały się agresywnie w stosunku do protestujących kobiet. Przypomnijmy też, co się stało podczas marszu niepodległości w zeszłym roku - było rzucanie flarą do czyjegoś mieszkania, co doprowadziło do pożaru - podkreśliła.