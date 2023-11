Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Porozmawiamy o szczegółach umowy koalicyjnej.

/ Piotr Szydłowski / RMF FM

Umowa koalicyjna między Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą i Lewicą została parafowana. To wielka satysfakcja dla zgromadzonych, że w przeddzień rocznicy niepodległości możemy przekazać dobrą, nacechowaną odpowiedzialnością za naszą ojczyznę nowinę - stwierdził Donald Tusk. Razem nie wejdzie do tego rządu, natomiast wesprze jego powołanie, wesprze wotum zaufania, ponieważ uważamy, że ta zmiana powinna dokonać się jak najszybciej i nie ma co jej odkładać w czasie - mówił z kolei lider partii Razem, Adrian Zandberg. Zapytamy o brak porozumienia, co do kształtu umowy z partią Razem.

Nie zabraknie też pytań o edukację, rozliczenia polityków Prawa i Sprawiedliwości i przyszłe sto dni rządów.

Zapraszamy o 18:02 do RMF FM, internetowego radia RMF24 oraz na naszą stronę i do kanałów społecznościowych!