"Mamy w przygotowaniu ponad 100 tysięcy mieszkań" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM o projekcie Mieszkania Plus minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Gość Roberta Mazurka był pytany o terminy oddania domów w ramach rządowego programu. Minister wskazał też, że wybranych jest w całym kraju ponad 400 lokalizacji pod nowe domy i osiedla. Nasz gość przypomniał również, że już w tej chwili oddanych jest prawie pół tysiąca mieszkań.

Kwieciński: Mamy w przygotowaniu ponad 100 tysięcy mieszkań Karolina Bereza /RMF FM

Co, jeśli najemca mieszkania umrze w trakcie spłaty kredytu, bo takiej sytuacji nie można wykluczyć? - dopytywał Robert Mazurek. Minister Kwieciński zadeklarował, że jest w tej sprawie podjęta decyzja i mieszkania takie będą mogły być dziedziczone.

Jerzy Kwieciński gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Posłuchaj! Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 02.10 Gość: Jerzy Kwieciński

Warszawskie metro wymaga zainteresowania i potrzebny jest mu nowy impuls - mówił z kolei minister o transportowych inwestycjach w Warszawie. Na pytanie Roberta Mazurka, dlaczego nasz gość zainteresował się metrem akurat w samorządowej kampanii wyborczej, minister odpowiedział - "warszawski transport, a metro szczególnie jest od lat w moim zainteresowaniu".

Minister inwestycji i rozwoju pytany był też o skuteczność wydawania funduszy europejskich. Apeluję do wszystkich marszałków województw - wzywał nasz gość - weźcie się państwo do roboty, bo jak państwo nie przyśpieszycie, to pieniądze zostaną w Brukseli.