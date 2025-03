​Gościem Piotra Salaka w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Janusz Reiter, były ambasador Polski w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Porozmawiamy m.in. o stosunkach dyplomatycznych z Ameryką.

Janusz Reiter / Jakub Kamiński / PAP

Z naszym gościem porozmawiamy o stosunkach dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi. Czy wymiana zdań na platformie X to dobry sposób komunikacji obu administracji rządowych? Czy narracja Donalda Trumpa nie szkodzi przede wszystkim jemu i czy rzeczywiście - jak mówi amerykański prezydent - Europa nie pomogłaby Stanom Zjednoczonym, gdyby te o taką pomoc poprosiły? Przykład Afganistanu i wojny w Iraku przeczy przecież narracji amerykańskiego przywódcy. Jak w tej sytuacji zachowają się Niemcy i nowy rząd w Berlinie? Czy Polska powinna bardziej zacieśniać relacje z zachodnimi sąsiadami i czy rzeczywiście narracja naszego rządu przebija się na Zachodzie?

Zapytamy też o dzisiejsze negocjacje w Dżuddzie i czy Ukraina w rozmowach pokojowych ma coś do powiedzenia w zderzeniu z polityką administracji Donalda Trumpa. W rozmowie poruszymy też temat doniesień medialnych na temat chęci wycofania wojsk amerykańskich z Niemiec.

