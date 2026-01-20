Już dziś w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Piotr Salak zapyta Katarzynę Lubnauer o to, czy będą zmiany w rozliczaniu nauczycielskich nadgodzin. W jaki sposób efektywnie rozliczać pracę nauczycieli poza szkołą? Czy w ogóle jest to możliwe? Porozmawiamy też o tym, czy pensum nauczycielskie powinno się zwiększyć. Nie zabraknie też tematu dostępu młodzieży do mediów społecznościowych. Kto powinien egzekwować wiek, w którym się z nich korzysta?

Zapytamy też o wdrażanie ustawy "Kompas Jutra". Jak resortowi idzie przekonywanie nauczycieli do zalet reformy i czy nie należałoby dać sobie więcej czasu na jej wdrożenie?

Co dalej z nieobowiązkowymi pracami domowymi? Czy czeka uczniów powrót do mundurków i dlaczego potrzebny jest nam państwowy e-dziennik? Zapytamy też o to, jak możemy zadbać o bezpieczeństwo dzieci na zimowiskach.

Co dalej z nieobowiązkowymi pracami domowymi? Czy czeka uczniów powrót do mundurków i dlaczego potrzebny jest nam państwowy e-dziennik? Zapytamy też o to, jak możemy zadbać o bezpieczeństwo dzieci na zimowiskach.