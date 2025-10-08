Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jak zamierza walczyć z rosnącym długiem publicznym? Skąd weźmie pieniądze na modernizację armii? Czy ma pomysł na to, jak wspomóc ochronę zdrowia?

Wideo youtube

W środę w Sejmie rozpoczną się prace nad projektem ustawy budżetowej na 2026 r., który przewiduje, że wydatki państwa wyniosą 918,9 mld zł, dochody - 647,2 mld zł, natomiast deficyt ukształtuje się na poziomie 271,7 mld zł. Czy minister finansów i gospodarki uważa go za budżet przełomowy, czy raczej budżet przetrwania?

Andrzeja Domańskiego zapytamy także o podatek bankowy, cukrowy i podniesienie akcyzy. Jak zamierza przekonać prezydenta Karola Nawrockiego do zaakceptowania tych projektów?

