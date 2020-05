Marcin Zaborski zapytał swojego gościa o to, co sądzi o zmianie kandydata KO na prezydenta Polski. „Uważam, że Małgorzata Kidawa-Błońska została jednak trochę instrumentalnie potraktowana. Uważam, że tę kampanię można było podnieść” – komentowała Gronkiewicz-Waltz. Pytana o to, czy Rafał Trzaskowski został wybrany po to, żeby realnie wygrać wybory, czy przegrać z honorem, przekonywała: „Trzeba walczyć zawsze. Ważny jest entuzjazm, i zapał. Mam wrażenie, że Andrzej Duda już nie ma takiego zapału, jak 5 lat temu”.

