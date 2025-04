"Kampania prezydencka się ożywiła. Myślę, że ożywiła się też polska demokracja, ponieważ Donald Tusk przez ostatnie półtora roku ją blokował (...). Kampania - poprzez debaty; to, że wiele mediów w nich uczestniczy; że wielu kandydatów skorzystało z możliwości debatowania, a także przez marsz, czyli w pewnym sensie 'ulicę' - to wszystko spowodowało, że polska demokracja się troszeczkę odetkała" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Piotr Gliński, były wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.

Gliński: Dzięki debatom demokracja znów zaczęła działać Marcin Suchmiel / RMF FM

Piotr Gliński o trwającej kampanii prezydenckiej

Donald Tusk odebrał finansowanie głównej partii opozycyjnej, przejął media publiczne, przejął prokuraturę, sądy, nawet w mediach blokował reklamodawców. Jednym słowem: demokracja w Polsce dobrze nie funkcjonowała (…). Minister finansów nie ma nic do powiedzenia w kwestii subwencji - mówił Piotr Gliński w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Główna partia opozycyjna nie jest traktowana równo. Podobne nadużycia były z Campusem Trzaskowskiego czy teraz - nie wiem, jak oni się rozliczą z tych debat, które nie wiadomo, kto organizował: czy telewizja publiczna, czy komitet Trzaskowskiego. Ta kampania - poprzez debaty; to, że wiele mediów w nich uczestniczy, że wielu kandydatów skorzystało z możliwości debatowania, a także przez marsz, czyli w pewnym sensie "ulicę" - to spowodowało, że polska demokracja się troszeczkę odetkała - stwierdził były wicepremier.

Ten rząd doszedł do władzy opierając się o różne obietnice, z których większości nie zrealizował. Nadchodzące wybory prezydenckie to plebiscyt dotyczący tego rządu (...). Mamy bardzo dobrego kandydata, który je wygra - podsumował kwestię kampanii Piotr Gliński, wspominając o Karolu Nawrockim.

Piotr Gliński stwierdził , że „w tej chwili wszystkie sondaże” wskazują, że PiS - „ewentualnie z drugą partią prawicową (Konfederacją - przyp. red.)” - miałoby większość w Sejmie.

"Czas na odbudowę i repolonizację polskiej gospodarki". Polityk PiS o słowach Tuska

Marek Tejchman pytał swojego gościa także o pomysł premiera Donalda Tuska na repolonizację gospodarki .

Niech Donald Tusk zapisze się do Prawa i Sprawiedliwości, bo repolonizacja gospodarki to nasze hasło (...) - powiedział były wicepremier.

Musimy we wszystkich kwestiach - przede wszystkim obronności, bo to jest sprawa podstawowa, a także kwestiach gospodarczych - stawiać na dobre relacje z Ameryką - dodał jednocześnie Piotr Gliński.

"Elity europejskie przez trzy lata nie zrobiły nic"

Polityk odniósł się także do obecnej sytuacji w Ukrainie.

Uważam, że większe szanse na rozwiązanie jakoś tej straszliwej agresji Putina na Ukrainę ma Trump niż miał Biden. Przez trzy lata nikt nic nie zrobił. Europa była rozbrojona i też nic nie potrafiła zrobić. W tej chwili przynajmniej jest jakaś szansa, by jakieś rozwiązanie było - powiedział Piotr Gliński.

Gospodarz Popołudniowej rozmowy w RMF FM przypomniał m.in., że to Europa dała Ukrainie więcej pieniędzy na obronność; Komisja Europejska uruchomiła programy umożliwiające pożyczki na obronność oraz pozwoliła na to, by nie wpisywać wydatków na obronność do długu i deficytu, a Niemcy na przykład skokowo zwiększyły wydatki zbrojeniowe.

To są wszystko zapowiedzi. Gdyby Europa faktycznie chciała coś zrobić, to miała na to trzy lata od początku wojny. Elity europejskie przez trzy lata nie zrobiły nic - stwierdził Piotr Gliński.

