"Jeśli chodzi o ich kadłuby, to będą robione w Polsce, ale jeśli chodzi o wyposażenie wewnętrzne, to to wszystko będzie importowane" - tak o tym, gdzie będą budowane śmigłowce Black Hawk dla polskiej armii mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM gen. Waldemar Skrzypczak. Dopytywany czy zatem premier Mateusz Morawiecki kłamał mówiąc, że "od najmniejszej śrubki to będzie w Polsce zbudowana maszyna", odpowiedział: "Trzeba być precyzyjnym. Nie zbudowana, a zmontowana, czyli złożona w Polsce. My nie mamy w polskich technologiach takich systemów, jakie są montowane na śmigłowcach dla wojsk specjalnych, wszystko to jest implementowane od Amerykanów. Proszę pamiętać jeszcze jedną rzecz, że Mielec to jest fabryka, w której nie ma kapitału polskiego. Jest sto procent kapitału obcego. Niech ktoś z tych, którzy decydują o zakupach powie naszemu podatnikowi, ile z pieniędzy, które MON wydaje, zostaje w kraju" - mówił.

Były wiceszef MON podkreślił też, że warto zastanowić się nad tym "żeby Polska odzyskała część udziałów w polskich fabrykach śmigłowców w Świdniku i Mielcu". "Sto procent kapitału obcego nie gwarantuje nam oczekiwanych przez podatnika zysków dla polskiego państwa" - dodał.

Marcin Zaborski, RMF FM: "Niech te czarne jastrzębie strzegą polskiego nieba" - mówi premier, a minister obrony przekonuje, że jest to ważny dzień, bo mamy umowę na zakup czterech śmigłowców Black Hawk. Orkiestra, generał Skrzypczak klaszcze.

Gen. Waldemar Skrzypczak: Ja nie klaszczę, natomiast w końcu stało się to, co było wypisywane od trzech lat - wojska specjalne dostały pierwsze śmigłowce i wydaje się, że tych śmigłowców wojskom specjalnym wystarczy, ponieważ wydaje się, że ta przyszła wojna nie będzie na tych śmigłowcach, ponieważ nowe technologie, nowe rozwiązania, nowe systemy rażenia, nowy system uzbrojenia dyskwalifikują śmigłowce tego typu.

Czyli jak będą te cztery śmigłowce w tym roku, to już wystarczy? Nie potrzeba więcej?

Dla wojsk specjalnych na pewno tak.

Wcześniej słyszeliśmy, że ma być ich dużo więcej.

70, potem 50. Liczby się zmieniały. Politycy decydowali ile tych śmigłowców będzie, wojskowi mieli na to wpływ niewielki. Wydaje się, że warto by było, żeby politycy się pochylili nad nową strategią bezpieczeństwa państwa w kontekście tego, co się dzieje w świecie globalnym. Wydaje mnie się, że zostajemy mocno z tyłu z nasza strategią bezpieczeństwa w kontekście tego, co się dzieje na świecie i wokół nas w Europie. Po drugie wydawałoby się, że celowym jest podjęcie takich działań w kontekście redefiniowania wymagań operacyjnych dla powojskowych systemów walki, ponieważ te sprzęty, które mamy lub które kupujemy, to one się okażą bezużyteczne.

To jeśli nie śmigłowce powinniśmy dzisiaj kupować, to co jest najbardziej polskiemu wojsku potrzebne w tym momencie?

Na pewno nam są potrzebne systemy obrony powietrznej skuteczne, które będą w perspektywie najbliższych 10-20 lat zdolne do zwalczania tych systemów rażenia czy ataku powietrznego, którymi dysponuje potencjalny przeciwnik. Myślę tu o np. rakietach z napędem hipersonicznym, czyli mających prędkość, które są poza zasięgiem rakiet Patriot. Czyli generalnie okazać się może, że za 5-6 lat będziemy dysponowali systemami walki, które będą w zasadzie systemami historycznymi, niezdolnymi do walki.

Czyli to, że dzisiaj kupujemy Patrioty, że kupujemy system rakietowy HIMARS to jest nam to niepotrzebne?

Wie pan, na tę chwilę na pewno są potrzebne, tylko że brak nam perspektywy do przodu. My generalnie wojskowi jeżeli mówimy o sprzęcie, to mówimy o tym, czym będziemy walczyć w przyszłej wojnie. Warto by było, żeby politycy razem z wojskowymi zdefiniowali jak może hipotetycznie wyglądać przyszła wojna. Moim zdaniem w tej wojnie przyszłej dla śmigłowców miejsce będzie bardzo ograniczone.

Ale jesteśmy tu i teraz, rzeczywiście słyszymy o zakupie czterech śmigłowców Black Hawk. Pan całkiem niedawno jeszcze wątpił, że te maszyny, o których jest mowa będą zbudowane w zakładach w Mielcu. Najwyraźniej pan się pomylił.

Ja się nie pomyliłem, bo tak na dobrą sprawę jeśli chodzi o ich kadłuby i tak dalej, to były zrobione w Polsce. Natomiast całe wyposażenie wewnętrzne, czyli cała awionika, systemu uzbrojenia i tak dalej, to wszystko jest importowane.

Czyli kiedy premier mówi, że od tej najmniejszej śrubki to będzie maszyna w Polsce zbudowana, to mówi nieprawdę?

Proszę pana, trzeba być precyzyjnym - nie "zbudowana", a "zmontowana", złożona w Polsce. My nie mamy w polskich technologiach takich systemów, jakie są montowane na śmigłowcach dla wojsk specjalnych - myślę tu o systemach ich obrony, systemach walki. My nie mamy takich systemów, wszystko to jest implementowane od Amerykanów. Proszę też jeszcze jedną rzecz pamiętać, że Mielec jest to fabryka, która nie ma udziału kapitału polskiego, jest 100 proc. kapitału obcego. Czyli niech ktoś z tych, którzy teraz decydują o zakupach powie naszemu podatnikowi ile z pieniędzy, które MON wydaje, zostaje w kraju.

Tylko, że ta fabryka, która jest w Polsce współpracuje z polskimi innymi firmami, z dostawcami usług, pracują tam polscy pracownicy, więc - jak rozumiem - wspieramy polski przemysł.

Absolutnie tak i tak powinniśmy wspierać, natomiast ja uważam, że warto by się pochylić nad tematem, aby te fabryki śmigłowców, które są w Polsce, te w Świdniku i w Mielcu, żeby Polska odzyskała część udziałów w tych fabrykach, ponieważ 100 proc. kapitału nie gwarantuje nam oczekiwanych przez podatnika zysków dla polskiego państwa.

No to a propos pieniędzy. Koszt jednego śmigłowca z wyposażeniem to jest około 75 milionów złotych. Robimy dobry interes?

Wie pan co, jeżeli my nie znamy w tej chwili wyposażenia tego śmigłowca, w jakiej on jest wersji, zakładam...

"Wyposażenie zamówionych śmigłowców stanowi informację niejawną".

Takie prawo mają wojskowi, żeby to utajnić, bo to służy temu, żeby potencjalny przeciwnik nie wiedział jakie ma możliwości bojowe ten śmigłowiec. Dlatego uważam, że to uzasadnione jest utajnienie informacji o wyposażeniu szczegółowym. Natomiast technologie są pewnie tak mocno zaawansowane i dlatego są takie drogie, bo w tej chwili, jeśli chodzi o systemy walki, to nic nie jest tanie, wszystko jest bardzo drogie. A szczególnie najnowsze rozwiązania, które mam nadzieję, że w tym śmigłowcu są.