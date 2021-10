„To nie jest podwyżka, tylko zmiana warunków pracy, która wiąże się z podwyższeniem pensum z 18 do 22 godzin. Pan minister chciałby również, by były dokumentowane godziny, które spędzamy w kontakcie z uczniami, rodzicami, czy na wycieczkach szkolnych” – tłumaczył w Popołudniowe rozmowie w RMF FM Dariusz Martynowicz. Nauczyciel Roku 2021 odniósł się w ten sposób do pytania o to, jaki ma stosunek do zapowiedzi podwyżek dla nauczycieli. Zdaniem Dariusza Martynowicza zmiany, które chce wprowadzić MEiN w pracy nauczycieli grożą zwolnieniami. Dlatego też nauczyciele się ich boją. „Jeżeli te zmiany wejdą z polskiej szkoły odejdą nie tylko emeryci, ale także najlepsi nauczyciele, którzy poradzą sobie doskonale na rynku pracy w innym miejscu” – przekonuje.

REKLAMA