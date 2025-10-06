Czy to możliwe, by polskie służby nie wiedziały o tym, że Wołodymyr Ż., Ukrainiec podejrzewany o wysadzenie gazociągu Nord Stream, mieszkał pod Warszawą? Czy w tej sprawie jesteśmy między młotem a kowadłem - albo narazimy na szwank nasze stosunki z Niemcami, albo z Ukrainą? Gościem w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Paweł Kowal, szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i pełnomocnik rządu ds. Odbudowy Ukrainy.

Paweł Kowal / Piotr Mazur / RMF FM

Dlaczego Rosjanie nasilają prowokacje w Polsce i Europie? Amerykański Instytut Studiów nad Wojną ostrzega, że służby specjalne Rosji i Białorusi mogą przeprowadzić ataki na infrastrukturę krytyczną i oskarżyć o to Ukrainę. Jak Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, ocenia prawdopodobieństwo takich wydarzeń?

Czy nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i Kodeksu karnego zaproponowana przez prezydenta z karami za szerzenie banderyzmu jest potrzebna? Czym ma szansę wejść w życie? Jak zagłosuje w tej sprawie Koalicja Obywatelska?

Zapytamy także o pomoc dla Ukrainy. Dlaczego nie ma ciągle decyzji w sprawie rosyjskich depozytów i przekazania ich Ukrainie? Czy Stany Zjednoczone zdecydują się na przekazanie Kijowowi tomahawków?

