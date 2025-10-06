​W sądzie okręgowym w Warszawie zakończyło się posiedzenie, na którym sąd zdecydował o przedłużeniu aresztu dla Wołodymyra Ż. o 40 dni. Wołodymyr Ż. jest podejrzewany przez Niemcy o wysadzenie rurociągu Nord Stream.

Wołodymyr Ż. został zatrzymany w ubiegłym tygodniu w podwarszawskim Pruszkowie. Następnie sąd uwzględnił wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Wołodymyr Ż. był poszukiwany w związku z podejrzeniem sabotażu konstytucyjnego, zniszczeniem mienia oraz zniszczeniem rurociągu Nord Stream 2.

Jak przypomniał reporter RMF FM Krzysztof Zasada, zatrzymany w Polsce Ukrainiec trafił do aresztu na 7 dni. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, wydanym przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe.

Sąd rozpatrzył wniosek prokuratury o przedłużenie do 100 dni aresztu dla podejrzanego. Zdecydował o wydłużeniu aresztu o 40 dni. O ewentualnym wydaniu Niemcom mężczyzny, również będzie decydował sąd, który wcześniej musi zapoznać się z dokumentacją przekazaną przez Niemców. Ma na to 100 dni.

"Nie zrobił nic złego"

Krzysztof Zasada rozmawiał jeszcze przed ogłoszeniem decyzji sądu z żoną zatrzymanego - Julią. Kobieta liczy na to, że sąd wypuści jej męża. Twierdzi, że nie ma nic wspólnego z wybuchem - powiedział reporter RMF FM.

Bardzo bym chciała, by mąż wrócił do rodziny. Nie chcę, żeby siedział za kratami, bo nie zrobił niczego złego - zaznaczyła kobieta.

Julia mieszka z Wołodymyrem w Polsce od ponad trzech lat. Osiedlili się w naszym kraju, uciekając przed wojną. Wołodymyr Ż. nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów.

Protest

Przed sądem zgromadziło się kilkadziesiąt osób, które sprzeciwiają się aresztowaniu Ukraińca i chcą jego uwolnienia. Miały ze sobą polskie i ukraińskie flagi, a także banery z hasłami poparcia dla Wołodymyra Ż. Kancelaria reprezentująca mężczyznę zbierała też podpisy na listach poparcia dla niego. Według słów obrońcy mężczyzny zebrano ich ponad 2 tysiące.



Obrońca mężczyzny mec. Tymoteusz Paprocki podkreślał wcześniej, że będzie wnioskował o zastosowanie nieizolacyjnych środków zapobiegawczych, w tym poręczenia majątkowego, tak, by mężczyzna mógł odpowiadać z wolnej stopy.

Eksplozja gazociągu Nord Steam

Do zniszczenia trzech z czterech nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 roku - ponad siedem miesięcy po wybuchu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę - na głębokości około 80 metrów, na dnie Bałtyku.

Według niemieckiej prokuratury osoby odpowiedzialne za zniszczenie gazociągu skorzystały z jachtu, który wypłynął z portu w Rostocku. Łódź mieli wynająć od niemieckiej firmy na podstawie fałszywych dokumentów tożsamości i z pomocą pośredników. Według śledczych, nurkowie przymocowali do nitek rurociągów co najmniej cztery ładunki wybuchowe, a po akcji zostali odebrani przez kierowcę i zawiezieni do Ukrainy.