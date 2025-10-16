Niskie ceny za zboże, ziemniaki, paprykę, pomidory. Jabłka kupowane od sadowników 1 zł za kilogram, a w sklepie sprzedawane po 5-6 zł. To rzeczywistość polskich rolników. Dlaczego wielkie sieci handlowe wymuszają niskie ceny? Jak rolnicy radzą sobie w tej sytuacji? Co może zrobić rząd, by pomóc polskiemu rolnictwu? Gościem w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Michał Kołodziejczak, poseł, były wiceminister rolnictwa, Agrounia.

Michał Kołodziejczak / Jakub Rutka / RMF24

Czy nowa umowa między UE a Ukrainą to kolejne zagrożenie dla polskiego rolnictwa? A może Michał Kołodziejczak widzi jej plusy?

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej uważa, że umowy z Mercosurem i Meksykiem są ważnymi kamieniami milowymi dla gospodarczej przyszłości UE. Czy były wiceminister rolnictwa podziela to zdanie? Jaką widzi przyszłość dla polskiego i europejskiego rolnictwa?

