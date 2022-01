"Nie powinno się mówić o kwestiach związanych z ochroną zdrowia, ze zwalczaniem pandemii, bez dobrych naukowych podstaw. Dla mnie źródłem takiej naukowej wiedzy jest przede wszystkim Rada Medyczna przy premierze" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Janusz Cieszyński, wiceminister ds. cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa. Opowiadał też o rządowej walce z fake newsami ws. pandemii. "Zgłaszamy te informacje do Facebooka, Twittera. Jeżeli zawierają treści nienaukowe, nieprawdziwe, to zgodnie z regulaminami tych platform powinny być usunięte. Te platformy w takich przypadkach (...) w ogóle się w to nie angażują" - tłumaczył. "Pojedyncze wpisy z tych, które przekazaliśmy, były usuwane. Na tym polega cała manipulacja Facebooka ws. Konfederacji" - ocenił gość Bianki Mikołajewskiej.

Janusz Cieszyński stwierdził w RMF FM, że uzasadnienie decyzji o usunięciu facebookowego profilu Konfederacji jest "nieautentyczne". Ta sama platforma mimo wielu wskazań z naszej strony nie usuwała ani postów, ani profili (...). Usunięcie całego profilu stanowi w mojej ocenie przykład cenzury prewencyjnej, która jest w Polsce konstytucyjnie zakazana - podsumował.



Cały rząd daje z siebie wszystko, żeby zwalczać pandemię jak najlepiej jest w stanie - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Janusz Cieszyński. Polityka to jest sztuka osiągania tego, co jest możliwe do osiągnięcia - stwierdził, pytany o ewentualne zaostrzenie restrykcji i wprowadzenie np. obowiązkowych szczepień przeciw Covid-19. Jestem przekonany, że wyszczepialność będzie się poprawiać i że wraz z tym, jak wiemy coraz więcej o tym wirusie, będziemy też w stanie dużo lepiej na niego reagować - dodał wiceminister ds. cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa.

Bianka Mikołajewska: Prawdopodobnie dzisiaj liczba ofiar koronawirusa w Polsce przekroczy 100 tysięcy, a jesteśmy dopiero u progu piątej fali. Czy rząd w tej sprawie robi wszystko, co może?

Janusz Cieszyński: Jestem przekonany, że tak. Sam brałem w tym udział. Później za ten temat odpowiadał pan minister Niedzielski. Można powiedzieć, że cały rząd daje z siebie wszystko, żeby zwalczać pandemię jak najlepiej jest w stanie.

Kilka tygodni temu Jarosław Kaczyński mówił w jednym z wywiadów, że byłby zwolennikiem bardziej radykalnych działań - być może nawet obowiązkowych szczepień. Teraz mówi, że liczy się tylko to, co można zrobić w parlamencie, co jest możliwe do przeprowadzenia w parlamencie. Jesteście w tej sprawie zakładnikami ludzi Ziobry i Kukiza?

Ja bym w ogóle na to w ten sposób nie patrzył. Tak się mówi, że polityka to jest sztuka osiągania tego, co jest możliwe do osiągnięcia. Jeżeli chodzi o politykę to nikt tak dobrze się na niej nie zna w Polsce jak pan prezes Jarosław Kaczyński. Jednocześnie - to we wszystkich wypowiedziach pana prezesa było jasno wskazane - pan prezes jest sam wielkim zwolennikiem wszystkich działań, które mają na celu opanowanie epidemii, w tym oczywiście przede wszystkim programu szczepień. Jestem przekonany, że wyszczepialność będzie się poprawiać i że wraz z tym, jak wiemy coraz więcej o tym wirusie, będziemy też w stanie dużo lepiej na niego reagować. Proszę zauważyć - niedawno dowiedzieliśmy się, że będą dostępne już leki na Covid. Wcześniej tego nie było, były pewne próby, preparaty, które były wykorzystywane do leczenia innych chorób. Widzimy, że cały świat sobie z tym radzi coraz lepiej. Jestem przekonany, że to optymistyczna prognoza dla Polski.

Znalazłam takie rozporządzenie, z którego wynika, że chcecie wydać ponad 1,7 mln zł na budowę narzędzia do monitoringu dezinformacji i fake newsów dot. Covid-19. Kiedy ono zostanie uruchomione?

To jest działalność, która trwa. Pani rozumiem mówi o rozporządzeniu o tzw. wydatkach niewygasających.

Tak, to są wydatki, które przechodzą z ubiegłego roku na obecny.

Wydatki niewygasające to są takie wydatki, które już zaczęliśmy w ubiegłym roku ponosić. Tak samo jest w tej sprawie. Myśmy pod koniec roku takie działania podjęli i będziemy to realizować. Chodzi o monitorowanie treści. To jest zresztą bardzo ciekawa sprawa. W ubiegłym tygodniu mieliśmy taką sytuację, że Facebook zablokował profil Konfederacji.

To za chwileczkę. Chciałam coś zacytować. "Szczepienia to eksperyment medyczny", "Szczepienia wywołują dziwną wysypkę", "Większość rzekomych przypadków Covida była celową fabrykacją. Szpitale brały udział w oszustwie, ponieważ były zachęcane finansowo". Czy takie informacje chcecie tropić tym narzędziem do monitorowania fake newsów?

Domyślam się, że to są informacje, które pochodzą ze strony Konfederacji.

Nie.

Albo z innego źródła, którego ujawnienie ma mnie postawić w niekomfortowej sytuacji. Uważam, że nie powinno się mówić o kwestiach związanych z ochroną zdrowia, ze zwalczaniem pandemii, bez dobrych naukowych podstaw. Dla mnie źródłem takiej naukowej wiedzy jest przede wszystkim Rada Medyczna przy premierze. Cała rzeczywistość wokół pandemii zmieniła świat badań naukowych. Nie wiem, czy pani redaktor wie, ale przecież są udostępniane jako preprinty - niezaakceptowane w pełni prace - prace, w których ktoś np. wyciąga wnioski na temat pandemii na podstawie badania na dwudziestu kilku osobach. To jest publikowane w bazach takich czasopism jak "Lancet", "Nature", które zbudowały swoją wielką reputację na tym, że zawsze miały świetne informacje, wielokrotnie sprawdzone. Tutaj potrzebujemy jak najszybciej tej wiedzy. Ona się bardzo dynamicznie zmienia.

