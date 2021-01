Jeżeli w ciągu kilku tygodni nie nastąpi odmrożenie gospodarki w ramach reżimu sanitarnego to z dnia na dzień możemy obudzić się z 20-sto procentowym bezrobociem - mówił Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Jak dodał, “rząd obudzi się z ręką nie w nocniku, a w szambie”. Wobec zapowiedzi coraz większej liczby przedsiębiorców, że – mimo zakazów – otworzą swoje interesy, Kaźmierczak zapewnił, że nie będzie nikogo namawiał do łamania prawa, a – jak do tej pory – naciskać na rząd, żeby wprowadzał potrzebne rozwiązania.

