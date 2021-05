„Posłowie Lewicy ograli opozycję. W tajemnicy z PiS-em się dogadali, co zawsze krytykowali” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM były prezydent Bronisław Komorowski, komentując wczorajsze głosowanie w Sejmie nad ratyfikacją decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejską. Dodał, że „Lewica będzie odpowiedzialna za niemożność zbudowania jednej wspólnej listy opozycyjnej”. Odnosząc się do ostatni informacji medialnych, jakoby miał wrócić aktywnie do polityki, Bronisław Komorowski przekonywał, że jest spełnionym politykiem i nie ma ambicji, żeby „przewodzić jakieś politycznej walce”.

Bronisław Komorowski gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM / Michał Dukaczewski / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bronisław Komorowski: Lewica ograła opozycję

Marcin Zaborski na antenie RMF FM pytał swojego gościa o to, czy nadal uważa Borysa Budkę za "skutecznego stratega i taktyka politycznego" w świetle wczorajszego głosowania w Sejmie, kiedy Klub Koalicji Obywatelskiej wstrzymał się odgłosu w głosowaniu ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Bardzo szanuję Borysa Budkę i jestem ostatnią osobą, która chciałaby go skrytykować. Sytuacja była arcytrudna i nie było dobrego rozwiązania. Za tę sytuację odpowiada Lewica - rozbijając opozycję - skomentował były prezydent Komorowski.

Cytat Lewica postawiła pod wielki znakiem zapytania szansę na jakąkolwiek wspólną listę, a nawet działanie wspólne opozycji. dodał gość Marcina Zaborskiego.

Poza konfederatami żadne z ugrupowań nie chciało weta w stosunku do unijnych pieniędzy, ale jednocześnie chciano, żeby one były ponadpartyjnie rozdysponowane. To jest oczywista oczywistość, że Polska te pieniądze potrzebuje. Ale jednocześnie nie jest obojętne jak się te pieniądze wyda: czy uczciwe, czy będziemy mieli do czynienia z mechanizmami Obajtka, czy nawet Morawieckiego, który urządził kampanię Andrzejowi Dudzie za publiczne pieniądze - komentował Bronisław Komorowski wczorajsze głosowanie w Sejmie.

Z punktu widzenia szansy na przejęcie władzy przez opozycję stała się rzecz fatalna - dodał, odnosząc się do działań Lewicy, która poparła w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość. Przekonywał też, że to Lewica będzie odpowiedzialna za to, że opozycja nie będzie mogła dogadać się przed kolejnymi wyborami w ten sposób, żeby przejąć władzę po Prawie i Sprawiedliwości. Posłowie Lewicy ograli opozycję. W tajemnicy z PiS-em się dogadali, co zawsze krytykowali.

Komorowski: Jestem spełnionym politykiem

Marcin Zaborski dopytywał swojego gościa o to, czy były prezydent otrzymuje teraz wiadomości z pytaniem o to, czy wraca do polityki. Bronisław Komorowski przyznał, że otrzymuje wiele telefonów w tej sprawie. Nigdy nie przeszedłem na polityczną emeryturę. Zawsze chętnie występowałem w roli komentatora i wspierałem działania opozycji - przekonywał.

Ja jestem człowiekiem spełnionym w ogromnej mierze i spełnionym politykiem. Nie mam już ambicji, żeby przewodzić jakieś politycznej walce. Moim zadaniem jest wzmocnienie politycznych biegunów konserwatywnych obecnej opozycji - mam na myśli szczególnie ugrupowanie pana Władysława Kosiniaka-Kamysza - dodał.

Komorowski: Nie buduję żadnej chadecji

Ja żadnej chadecji nie buduję - mówił Bronisław Komorowski w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Gdyby jednak na polskiej scenie politycznej pojawiła się nowa formacja centrowa, były prezydent widziałby w niej miejsce także dla Jarosława Gowina. Jeżeli ta formacja powstanie, będzie miała charakter federacyjny, koalicyjny. Wielokrotnie o tym mówiłem, że nie rozumiem, jak ludzie o prawdziwie konserwatywnych poglądach mogą znaleźć się w towarzystwie "pisowsko-ziobrowym". Nie mogę tego pojąć - mówił Komorowski.

Dodał też, że gdyby był liderem którejś partii opozycyjnych, namawiałby Jarosława Gowina do współpracy. Starałbym się przynajmniej tworzyć wrażenie, że jeżeli Jarosław Gowin i jego środowisko chciałoby zerwać relacje z radykałami politycznymi, to po stronie konserwatywno-opozycyjnej jest dla nich miejsce - mówił Komorowski. W polityce nie warto się obrażać, także na tych, którzy popełniają błędy. Ja wolę pamiętać Jarosławowi Gowinowi rzeczy przyzwoite, np. to, że zablokował wybory kopertowe, organizowane przez Morawieckiego i Sasina - dodał.

Były prezydent przekonywał, że Platforma Obywatelska nie ma dziś wielkich szans pozyskać wyborców z prawej strony sceny politycznej. Ja sobie nie wyobrażam, aby Platforma jako formacja liberalna albo liberalno-lewicowa była w stanie przyciągnąć wyborców centroprawicowych. Więc trzeba stworzyć wehikuł polityczny albo uruchomić bieguny konserwatywne w różnych partiach opozycyjnych, aby wyborcy PiS-u, którzy coraz częściej są rozczarowani radykalizmem, fundamentalizmem, brakiem uczciwości, rożnymi głupotami tego rządu, mieli do wyboru lepszą alternatywę niż głosowanie na PiS - mówił Komorowski.