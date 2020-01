"To dla mnie niewytłumaczalne, nie do zrozumienia, nie do zaakceptowania" - tak senator PO i kandydat na szefa tej partii Bogdan Zdrojewski skomentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM najnowszą porażkę opozycji w sejmowym głosowaniu dot. przekazania mediom publicznym 2 mld złotych z budżetu. Udział w głosowaniu dwóch posłanek Koalicji Obywatelskiej - pod nieobecność innych posłów opozycji - doprowadził do przyjęcia przepisów w tej sprawie.

"Coś znowu nie zadziałało - bo to nie pierwszy raz. Według mnie, wymaga to absolutnie takiego sztabu kryzysowego dotyczącego i dyscypliny, i sposobu głosowania, i pilnowania siebie nawzajem - bo takie błędy będą deprecjonować całą formację całej opozycji, nie tylko Platformy. A według mojej oceny oczekiwania społeczne są w tej chwili tak wyostrzone, że oceny tego będą najostrzejsze" - komentował Bogdan Zdrojewski.

Jak ocenił: "Komunikacja (wewnątrz Platformy Obywatelskiej - przyp. RMF) jest, natomiast jest ona po pierwsze zakłócona, po drugie pozbawiona pewnej logistyki, po trzecie niestety nie są słuchane doły partyjne".

Pytany zaś przez Marcina Zaborskiego, czy w Platformie odbyła się "rzetelna rozmowa" nt. przyczyn kolejnej wyborczej porażki w październiku, Zdrojewski odparł: "Nie było takiej rozmowy i ubolewam nad tym. (...) Brak rozliczeń i brak precyzyjnej analizy popełnionych błędów powodują, że te błędy się powtarza".

Senator ujawnił również, że "w tej chwili nie ma osoby kierującej" kampanią prezydencką Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i że "będzie (ona) prawdopodobnie znana po zakończonych wyborach w Platformie Obywatelskiej".

Zaznaczył, że "Małgorzata Kidawa-Błońska ma oczywiście ogrom doradców, pracuje, wiem, że teraz ma jakieś zajęcia związane z wizerunkiem etc., etc., więc nie marnuje tego czasu" - ale dopytywany, czy nie ma wrażenia, że kandydatce i partii jednak czas w ten sposób ucieka, przyznał: "Mam wrażenie. Uważam, że to jest strata czasu".

"Bez wątpienia znaczna część Platformy znajduje się w stanie apatycznym" - podsumował kandydat na szefa PO.

Marcin Zaborski, RMF FM: Kto kieruje prezydencką kampanią wyborczą Małgorzaty Kidawy-Błońskiej?

Bogdan Zdrojewski: W tej chwili nie ma tej osoby kierującej. Będzie prawdopodobnie znana po zakończonych wyborach w Platformie Obywatelskiej.

Czyli prawie miesiąc wiecie, że to pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska jest waszą kandydatką na prezydenta i nie wiecie, kto kieruje jej kampanią wyborczą?

Wiemy, że nikt w tej chwili nie kieruje. Ona ma oczywiście ogrom doradców, pracuje w chwili obecnej - wiem, że teraz ma jakieś zajęcia związane także z wizerunkiem etc., więc nie marnuje tego czasu. Natomiast...

Nie ma pan wrażenia, że ucieka wam czas między palcami, skoro nie ma człowieka, który stoi na czele sztabu?

Mam wrażenie, uważam, że jest to strata czasu.

A dlaczego tego szefa nie ma de facto?

Dlatego, że wiadomo, że ta decyzja będzie przynależna do szefa partii. To jak będzie wyglądać sztab, to powinno być porozumienie z udziałem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej tak, aby ten sztab odpowiadał jej temperamentowi, potrzebom, diagnozie sytuacji, więc po prostu trzeba - niestety - poczekać.

A tymczasem czekając można zajrzeć na stronę internetową Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, a tam w najlepsze wybory parlamentarne 2019.

Ale to już pytanie nie do mnie...

Jakże nie do pana? Do kandydata na szefa Platformy Obywatelskiej, bo to jest przyczynek do rozmowy o tym, co dzieje się w Platformie Obywatelskiej.

Potwierdzam dwa fakty, które są dla mnie niepokojące: po pierwsze, wybory w Platformie powinny się odbyć wcześniej. Ja też mówiłem o tym dosyć głośno, dosyć mocno, że oczekiwałem rezygnacji Grzegorza Schetyny z przewodniczenia Platformie, zaraz po wyborach do Sejmu i Senatu. Niestety, tak się stało, że wybory zakończyły się klęską, a wybory na szefa Platformy Obywatelskiej, zgodnie z jej statutem, będą miały miejsce pod koniec stycznia, czyli za dwa tygodnie.

Parlamentarne życie Platformy Obywatelskiej w jednym obrazku: kilkadziesiąt minut temu posłowie głosowali nad ustawą przekazującą 2 miliardy złotych na media publiczne z budżetu państwa. Wyszło na to, że te przepisy mogły upaść, choćby na chwilę, bo opozycja najwyraźniej umówiła się, że zerwie kworum w czasie głosowania...

Z wyjątkiem dwóch osób.

Dwie posłanki z Koalicji Obywatelskiej wzięły udział w głosowaniu, wbrew wszystkim innym. Coś poszło nie tak.

Pani Śledzińska-Katarasińska i pani reprezentująca Zielonych, czyli pani Tracz.

I dlaczego tak to wygląda w Platformie Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej?

Nie mam zielonego pojęcia. Nie tylko nad tym ubolewam, jest to dla mnie niewytłumaczalne, nie do zrozumienia, nie do zaakceptowania i niezbędne do wyjaśnienia.

Może ktoś chciał zaszkodzić Borysowi Budce, pana kontrkandydatowi w wyborach na szefa Platformy Obywatelskiej, szefowi klubu Koalicji Obywatelskiej?

Ale zaszkodził wszystkim innym, a nie kandydatowi. To jest sytuacja, za którą ja nie mam do tego tytułu, ale chętnie przeproszę, choć jeszcze raz powtórzę: sytuacja niewybaczalna, niewytłumaczalna, nie do zrozumienia. Coś znowu nie zadziałało, bo to nie pierwszy raz. Według mnie wymaga to absolutnie takiego sztabu kryzysowego dotyczącego i dyscypliny, i sposobu głosowania, i pilnowania siebie nawzajem w takich reakcjach, bo takie błędy będą deprecjonować całą formację, całą opozycję, nie tylko Platformę. A według mojej oceny oczekiwania społeczne w tej chwili są tak wyostrzone, że oceny tego będą najostrzejsze.

W swoim programie dla Platformy Obywatelskiej pisze pan tak: "Konieczne jest odbudowanie kanałów wewnętrznej komunikacji". Czyli pisze pan, mówiąc wprost, "król jest nagi", to znaczy, że nie ma dzisiaj wewnętrznej komunikacji w Platformie Obywatelskiej.

Komunikacja jest, natomiast jest ona po pierwsze zakłócona, po drugie pozbawiona pewnej logistyki, po trzecie niestety nie są słuchane także doły partyjne, które odpowiadają za empatię i prawidłowy przekaz właśnie tych emocji społecznych...

Ale była rzetelna rozmowa o tym, dlaczego Platforma Obywatelska nie wygrała kolejny raz wyborów?

Nie, nie było takiej rozmowy i też nad tym ubolewam, zresztą też o tym mówię w swoim programie, że brak rozliczeń i brak precyzyjnej analizy błędów popełnionych powoduje, że te błędy się powtarza, że one się niestety kumulują i obniżają wiarygodność całej formacji politycznej.

Pan mówi jeszcze, że Platforma ma kłopot z komunikowaniem decyzji na zewnątrz. To znaczy, że nie tylko ze sobą nie rozmawiacie, ale też nie rozmawiacie z wyborcami, jeśli dobrze pana rozumiem. Jak pan chce to zmienić?

Widzę, że przeczytał pan mój program i moją diagnozę dosyć dokładnie. Rzeczywiście tak jest, tak twierdzę i uważam, że to jest jeden z ważniejszych mankamentów.

Tylko w tej diagnozie nie znajduję odpowiedzi na pytania, jak pan to zamierza zmienić.

A to oznacza, że nie wszystko jednak pan przeczytał.