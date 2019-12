"Przy okazji wydania ‘Ksiąg Jakubowych’ zaczęło się mówić u nas na korytarzach, w pokojach, podczas rozmaitych zebrań redakcyjnych, spotkań, że coś może być na rzeczy, że to jest przełom, że to jest książka tak wielka, tak monumentalna, tak epicka, że z pewnością Akademia Szwedzka zwróci na nią uwagę" - zdradził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marcin Baniak, dyrektor działu promocji Wydawnictwa Literackiego, które wydaje książki Olgi Tokarczuk.

Marcin Baniak w satelitarnym studiu RMF FM w Sztokholmie / Michał Dukaczewski / RMF FM

"No i tak cichutko szeptaliśmy sobie o tym, (...) krok po kroku pracowaliśmy. Książki (Olgi Tokarczuk) ukazywały się w Niemczech, Serbii, Chorwacji, Czechach, na Słowacji. Ale takim przełomem było np. wydanie ‘Biegunów’ po angielsku na Wyspach Brytyjskich. W ślad za tym poszła Nagroda Bookera, międzynarodowa nagroda, bardzo ważna" - relacjonował Marcin Baniak.

O odebraniu przez pisarkę literackiego Nobla mówił zaś: "To jest chwila, która przechodzi do historii - i za kilka, kilkanaście lat będziemy wszyscy opowiadać o tym swoim dzieciom, swoim wnukom. To jest moment przełomowy".

Marcin Zaborski: "Coś co się wydarza, a nie zostaje opowiedziane, przestaje istnieć i umiera", tak też napisała Olga Tokarczuk. Zatem opowiadajmy, co się nam wydarzyło i przed chwilą, i przez ostatnie dwa miesiące. Co pan opowiada swoim przyjaciołom dzwoniąc do nich dzisiaj ze Sztokholmu?

Marcin Baniak: Przede wszystkim mówię, że jestem w samym centrum wydarzeń. Jestem niezwykle szczęśliwy, że mogę to wszystko obserwować na własne oczy. To jest taka chwila, która na pewno przechodzi do historii i za kilka, kilkanaście lat będziemy wszyscy o tym opowiadać swoim dzieciom, swoim wnukom. To jest moment przełomowy i jestem bardzo szczęśliwy, że jako czytelnik, jako pracownik Wydawnictwa Literackiego, znajomy Olgi Tokarczuk, bo nie śmiem powiedzieć, że jestem jej przyjacielem, ale na pewno jestem zaangażowany w pracę z noblistką, jestem szczęśliwy, po prostu.

Tylko w Polsce rocznie ukazuje się kilkadziesiąt tysięcy nowych tytułów, nowych książek. Na całym świecie to są miliony nowych książek, jakie trafiają do księgarń. Jak wyłowić z nich najbardziej wartościowe? Jak wydawnictwo może pomóc autorowi w tym, żeby komitet noblowski go po prostu zauważył? Jest jakaś dyplomacja książkowa na świecie?

Można tak powiedzieć, ale chyba najlepszy przepis to po prostu codzienna praca. Rzeczywiście jest tak, że tych książek, pisarzy, autorów jest bardzo, bardzo wiele. Olga Tokarczuk w swoim wykładzie noblowskim mówiła sporo o czułości. Myślę, że dobrym kompasem będzie właśnie kierowanie się czymś takim jak czułość, jak empatia, jak wyczucie, nastawienie na dobrą literaturę. W Wydawnictwie Literackim właśnie takie nastawienie reprezentujemy i możemy się pochwalić tym, że współpracujemy z wieloma świetnymi pisarzami, między innymi z Olgą Tokarczuk. Oprócz tego są inni znakomici pisarze jak Szczepan Twardoch, jak Ignacy Karpowicz, jak Dorota Masłowska i wielu, wielu innych świetnych autorów. Na pewno coś takiego jak radar, jak wyczucie, jak czułość do literatury na pewno się przyda w takich sytuacjach.Ale to jest codzienna praca po prostu.

Jak ten radar działa w waszym przypadku? Literacki Nobel to jest marzenie nie tylko pisarzy, ale też wydawców, oczywiście.

To prawda.

Od jak dawna wasze wydawnictwo szykowało się na tego Nobla? Ile lat temu zaczęliście myśleć na poważnie, że to się naprawdę za chwilę może wydarzyć? Czy był taki konkretny moment, czy konkretna książka Olgi Tokarczuk?

18 lat temu wszystko się zaczęło. Wtedy właśnie pojawiła się pierwsza książka Olgi Tokarczuk w Wydawnictwie Literackim. A tak zupełnie serio, można powiedzieć, że przy okazji wydania "Ksiąg Jakubowych". Zaczęło się mówić u nas korytarzach, w pokojach, podczas rozmaitych zebrań, redakcyjnych spotkań, zaczęło się mówić, że coś może być na rzeczy, że to jest przełom. Że to jest książka tak wielka, tak monumentalna, tak epicka, że z pewnością Akademia Szwedzka zwróci na nią uwagę. I tak cichutko szeptaliśmy sobie o tym, pracowaliśmy. Trzeba pamiętać, że Wydawnictwo Literackie reprezentowało przez długie, długie lata Olgę Tokarczuk na targach zagranicznych, to znaczy, że sprzedawało prawa do jej powieści innym wydawcom, w innych krajach. Krok po kroku pracowaliśmy. Książki ukazywały się w Niemczech, Serbii, Chorwacji, Czechach na Słowacji, ale takim przełomem było na przykład wydanie "Biegunów" po angielsku na Wyspach Brytyjskich. W ślad za tym poszła Nagroda Bookera, międzynarodowa nagroda, bardzo ważna. Później kolejne sukcesy, kolejne wydania, na przykład amerykańskie i angielskie wydanie "Prowadź swój pług przez kości umarłych". W tym samym czasie trwały tłumaczenia "Ksiąg Jakubowych" na angielski. Ukazało się także szwedzkie wydanie "Ksiąg Jakubowych".

A propos tego świata, o którym pan opowiada. Teraz wielu będzie sięgało po książki Olgi Tokarczuk, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, bo jest noblistką, ale już wcześniej sięgali po nie czytelnicy w różnych częściach świata. Co sprawia, że literatura Olgi Tokarczuk jest atrakcyjna i w Korei Południowej, i w Japonii, i w Chinach, i w Indiach, Egipcie, Izraelu, Bułgarii i tak dalej, i tak dalej?

To trudne pytanie, ale myślę, że najlepiej odesłać wszystkich do wykładu noblowskiego Olgi Tokarczuk. Ona tam sporo miejsca poświęciła właśnie tym korzeniom, tym, co jest najważniejsze w literaturze. Myślę, że Olga Tokarczuk, oprócz tego, że jest pisarką, jest kimś w rodzaju wodza takiego plemienia literackiego. Ona odwołuje się bardzo często do tego, co było przed literaturą pisaną, przed tym zanim pojawiło się pismo. To po prostu była literatura podawana sobie z ust do ust. Bardzo często czytając powieści Olgi Tokarczuk ma się takie wrażenie, że siedzi się przy ognisku i z jakąś niewielką wspólnotą słucha się opowieści. To jest takie odwołanie do tego co jest pierwotne, organiczne, co jest gdzieś głęboko w nas, w naszej psychice, psychologii, co jest gdzieś u źródeł naszej cywilizacji. Olga Tokarczuk w sobotę mówiła o tym czwartoosobowym narratorze, żeby opowiadać. Bo to jest najlepszy sposób, żeby wejść w inną osobę, w jej psychikę i spojrzeć na świat właśnie jej oczami. To jest chyba to, co łączy wszystkich czytelników Olgi Tokarczuk w Bułgarii, w Stanach Zjednoczonych, tutaj w Szwecji - gdzie jej książki są teraz na pierwszych miejscach list bestsellerów - po prostu budowanie wspólnoty.



