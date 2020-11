„Zawsze przy tego typu manifestacjach są służby operacyjne. Były są i będą, bo taki jest obowiązek policji, aby oprócz służby mundurowej byli ci, którzy są w tłumie, którzy rozpoznają prowodyrów, reagują na naruszanie prawa, identyfikują tych, którzy naruszyli prawo, tak aby po ewentualnej manifestacji można było te osoby zatrzymać, postawić im zarzuty. Takich przypadkowych osób jest bardzo często dużo, one nie przechodzą, żeby manifestować swoje poglądy, tylko po to, żeby zrobić zamieszanie” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM mł. insp. Andrzej Szary, wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów komentując to, co działo się podczas wczorajszych protestów w Warszawie.

Marcin Zaborski pytał swojego gościa o to, kto decyduje o tym ilu potrzebnych będzie policjantów do zabezpieczenia manifestacji, jeżeli służby wiedzą o niej wcześniej. Komendant Stołeczny Policji na bazie informacji, które posiada. On ma sztab w policji, który dokonuje analizy zapotrzebowania ilu potrzeba będzie funkcjonariuszy. Jeżeli są potrzebne posiłki, policjanci są ściągani z kraju i są to głównie funkcjonariusze oddziałów prewencji - tłumaczył w Popołudniowej rozmowie w RMF FM mł. insp. Andrzej Szary, mówiąc o działaniach policji na podstawie tych, podjętych podczas środowego protestu w Warszawie.

Zaborski wspomniał o nagraniach z protestu, na których widać takie sytuacje, kiedy po pałki teleskopowe sięgają osoby, które nie są w żaden sposób oznakowane. Tu rodzi się pytanie, jak rozpoznać, czy osoba, która używa takiej właśnie pałki albo wynosi z tłumu któregoś z protestujących jest funkcjonariuszem, czy może nie. W jaki sposób może rozpoznać taką osobę obywatel i w jaki sposób policjanci rozpoznają się między sobą? Gwarantuje, że między policjantami umundurowanymi i tymi operacyjnymi istnieją kody i hasła, które pomagają w rozpoznawaniu - odpowiedział Szary i jak dodał: W momencie, kiedy istnieje zagrożenie dla zdrowia, to funkcjonariusze pionów kryminalnych mają obowiązek również podjąć interwencję.

Posłanka została spryskana gazem. Szary: Ta sutuacja powinna być natychmiast wyjaśniona

W środę w Warszawie odbył się kolejny protest, organizowany przez Ogólnopolski Strajk Kobiet, przeciwko zaostrzaniu prawa antyaborcyjnego w wyniku wyroku TK z 22 października. Demonstrantów pod siedzibą TVP na placu Powstańców Warszawy otoczył kordon policjantów, a dostęp na plac zablokowano ze wszystkich stron. Po próbie przerwania kordonu przez uczestników manifestacji policja użyła wobec nich gazu pieprzowego. Spryskane nim zostały m.in. aktywistki Strajku Kobiet Marta Lempart i Klementyna Suchanow oraz posłanka Lewicy Magdalena Biejat.



Posłanka Lewicy relacjonowała sam moment, kiedy została potraktowana gazem, co zostało także udokumentowane na nagraniu, które m.in. Partia Razem opublikowała w internecie. To jest koniec sytuacji, która rozpoczęła się od tego, że osoby zgromadzone na placu Powstańców Warszawy zaczęły krzyczeć, że atakują je bojówki nazistowskie - mówiła i dodała, że nie były to bojówki, a policjanci w cywilu, którzy nie legitymując się, podjęli czynności wobec legitymujących się osób. To, co trzymam na nagraniu, to jest moja legitymacja poselska, bo próbuję w tym momencie przeprowadzić interwencję poselską i wezwać policję do tego, żeby przestała używać przemocy wobec pokojowo demonstrujących osób, żeby przestała bić je pałkami i lać gazem na oślep po oczach i wylegitymowała się - kontynuowała. W tym momencie, kiedy starałam się tę interwencję przeprowadzić, jeden z nieoznakowanych policjantów, policjantów w cywilu, strzelił mi gazem w oczy, po czym ukrył się za szpalerem umundurowanych już policjantów - dodała.