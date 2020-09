„W rezultacie dwóch pożarów spłonęła prawie doszczętnie cała Moria, czyli największy obóz dla uchodźców w Europie. Mamy teraz na ulicach wiodących od Morii w stronę miasta Mitilini, 12 tysięcy bezdomnych uchodźców, sytuacja jest absolutnie tragiczna” - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM aktywistka społeczna Sonia Nandzik, pomagająca uchodźcom na wyspie Lesbos.

Wideo youtube

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Aktywistka o uchodźcach na Lesbos: Sytuacja jest absolutnie tragiczna

10 kilometrów od stolicy wyspy mamy Morię, która ma 12 tysięcy mieszkańców. Tutaj wyrosło praktycznie nowe miasto. To nie są osoby bezdomne żyjące w różnych zaułkach miasta, ponieważ kiedy oni zaczęli uciekać z płonącej Morii, to policja zablokowała drogę i podzieliła uchodźców na 3 grupy, w zależności od tego, kto jak szybko mógł wyjść z Morii. Oni teraz koczują na głównej drodze dojazdowej z Morii do Mitilini na parkingach przy supermarketach, przy stacjach benzynowych, na drodze. Największa grupa śpi tuż przed samą Morią z widokiem na zgliszcza obozu" - dodała przedstawicielka fundacji Refocus Media Labs.

Rząd grecki zamknął obóz bez żadnych dodatkowych postanowień. Nie zapewnił mydła, masek, ani odkażaczy do rąk, nie było niczego dodatkowego, poza zamknięciem obozu, co oznacza, że uchodźcy nie mogli wyjść, byli w tym okropnym miejscu, które jest nazywane "piekłem na Ziemi" zamknięci na dobre przez ponad 5 miesięcy, aż do ogłoszenia pierwszego przypadku koronawirusa - wspomniała Nandzik.

Woda jest wyłączana regularnie, zdarzają się też dni całkowicie bez wody. Proszę pomyśleć sobie, jak trudno jest zachować jakiekolwiek zasady sanitarne w takich warunkach. Uchodźcy zaczęli się sami organizować podczas tej pandemii. Zaczęto o tym informować co tak naprawdę wirus może znaczyć. Mamy do czynienia z grupą narażoną na wszelkiego rodzaju ryzyka. (...) Warunki nie pozwalają na to, żeby zachować pełnię zdrowia. Wielu uchodźców jest niedożywionych, jest spora grupa matek, które urodziły dzieci, które nie są w stanie produkować mleka - stwierdziła.

Nandzik: W obozach dla uchodźców wieczorami dochodzi do patologii

Moria i obozy to jest kwestia kolejek i czekania. Czeka się w długiej kolejce na jedzenie, czeka się w długiej kolejce do prawnika, czeka się w kolejce do systemu azylowego. To jest non stop stanie w kolejce, w ogromnych upałach i nie można ukrywać, że bardzo dużo osób cierpi na depresję - powiedziała Sonia Nandzik w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Aktywistka mówiła też, że dużym problemem jest zapewnienie mieszkańcom obozów bezpieczeństwa. Oni są połowicznie zamknięci w dwóch strefach wewnątrz Morii. I tam mieli zapewnioną prowizoryczną opiekę. Natomiast w okolicach godz. 20 cały zarząd Morii, policja, straż wychodzą, kończą swoją dniówkę i rozpoczynają ją dopiero o 8 rano następnego dnia. Współpracowaliśmy z grupą, która zapewniała ochronę, ale tylko do północy. I mówili, że dało się wyczuć gęstą atmosferę wyczekiwania, kiedy oni wyjdą z tej Morii. Tam niestety szerzą się patologie straszliwe - szerzy się prostytucja wśród nastoletnich chłopców, którzy pozbawieni są jakichkolwiek środków do życia i chcieliby móc zakupić więcej jedzenia czy rzeczy, które są im potrzebne, a nie mają takich możliwości. I to jest prostytucja zarówno wewnątrzobozowa, jak i przychodzą ludzie z zewnątrz - opowiadała Nandzik.

Marcin Zaborski zapytał koordynatorkę projektów humanitarnych, co jest jej największym marzeniem. Jeszcze prawdopodobnie dwa tygodnie temu powiedziałabym, że moim marzeniem jest, żeby tego obozu tu nie było. I tego obozu nie ma. Ale nie w ten sposób chcieliśmy, żeby to się stało. Jestem wielką orędowniczką drugiego procesu relokacji w UE. To byłoby chyba moje życzenie, żeby rozpocząć drugi proces relokacji z wysp greckich - odpowiedziała Nandzik.