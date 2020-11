"Trochę żal, że tak się stało, że ten projekt nie przetrwał. Nie wiem do końca kto zawinił" – komentowała Agnieszka Ścigaj rozpad Kolacji Polskiej. "To miała być płaszczyzna porozumienia ludzi o różnych poglądach. Być może zabrakło umiejętności dialogu" – dodała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Posłanka Agnieszka Ścigaj / Jakub Rutka / RMF FM

Jak przyznała polityk - tłumacząc swoje odejście z Kukiz’15 - była już zmęczona rozmowami na temat politycznych układanek i brakowało jej rozmów na temat tego, czego oczekiwaliby wyborcy. Dodała też, że w polskiej polityce jej zdaniem jest za mało kobiet. Nie tylko chodzi o ilość, ale też o umiejętność dialogu. Kobiety potrafią rozmawiać na argumenty - przekonywała Ścigaj i jak dodała, "empatia bardzo jest potrzebna w polityce, bo polityk musi czuć to, czego potrzebują ludzie".

Zrezygnowałam z uposażenia poselskiego. Jako poseł zawodowy pobierałam uposażenie. Zrezygnowałam, dlatego, że podjęłam pracę zawodowo. Dietę pobieram. Ona przysługuje każdemu parlamentarzyście, ona pozwala na pokrycie kosztów, które ponosi poseł z tytułu swojego urzędu - tłumaczył Agnieszka Ścigaj na antenie RMF FM dodając, że podjęła pracę -zgodnie ze swoim wykształceniem - w pomocy społecznej.

Przyznała, że pandemia zmieniła pracę posła. Pandemia pomogła mi podjąć decyzję, która we mnie dojrzewała. Nigdy nie byłam "przyspawana do stołka" - mówiła Ścigaj, tłumacząc powody swojej decyzji o powrocie do zawodu. Dodała też, że ze względu na to jak wiele kryzysów na czeka w związku z pandemią koronawirusa, każdy kto tylko ma kwalifikacje do tego, żeby pomagać - powinien to robić.

Do ostatniego weekendu Agnieszka Ścigaj była posłem Kukiz’15, teraz będzie pracować, jako niezrzeszona parlamentarzystka. Paweł Balinowski pytał swojego gości, czy z Kukizem rozstała się ostatecznie? Ściga stanowczo zaprzeczyła, tłumacząc, że wszystkie postulaty pro obywatelskie zawsze były jej bardzo bliskie. Dodała, że ma nadzieję, że teraz będzie mogła pokazać swoją pracą, jak poseł nienależący do żadnego klubu parlamentarnego może pracować. Polityka może być służbą wobec ludzi, a nie - tak jak do tej pory - zajmowaniem się sprawami polityków i układankami politycznymi - przekonywała Ścigaj.

Cytat Idzie taki czas, że Polacy będą głosować na ludzi, a nie na listy i partie będą musiały zapraszać do siebie ludzi, którzy chcą coś zmienić. dodała polityk.

Ścigaj: Nie królewicz na białym koniu przyjedzie i rozwali system, tylko wielu polityków różnych ugrupowań

Poznałam wielu ciekawych polityków, którzy pod kloszem własnej partii boją się wychylać i mówić własne zdanie - mówiła w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Agnieszka Ścigaj, do ostatniego weekendu posłanka Kukiz'15, teraz niezrzeszona. Uwierzyłam, że nie królewicz na białym koniu przyjedzie i rozwali system, tylko wielu polityków różnych ugrupowań, którzy zaczną myśleć racjonalnie - uzasadniała swoją decyzję. W jej ocenie "w polskim parlamencie jest coraz więcej takich parlamentarzystów".

Paweł Balinowski pytał swojego gościa o ocenę sobotnich gwałtownych interwencji policji wobec protestujących na ulicach Warszawy. Ścigaj skrytykowała postawę funkcjonariuszy. Ludzie mają prawo protestować, wyrażać swoje poglądy. (...) Na protestach są emocje, a policja nie jest od tego, żeby karać ludzi za emocje - stwierdziła.