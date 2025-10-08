"Nie ma w tej chwili prac nad ograniczeniem programu 800 plus" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, komentując kwestię potencjalnego wycofania programu socjalnego, który wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości. Podkreślił także, że priorytetem obecnego rządu jest bezpieczeństwo. "Dług państwa rośnie, bo traktujemy bezpieczeństwo jako nasz najważniejszy cel" - stwierdził.

Minister finansów i gospodarki w rządzie Donalda Tuska Andrzej Domański był pytany w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o kwestię długu publicznego.

Minister finansów o priorytetach rządu. "To z pewnością bezpieczeństwo"

Ocenił, że w kontekście finansów państwa najważniejsze są priorytety. Dla rządu priorytetem z pewnością jest bezpieczeństwo. I dlatego w przyszłorocznym budżecie planujemy 200 miliardów złotych na obronność, to prawie 5 procent PKB - stwierdził.

Faktycznie dług państwa rośnie, ponieważ traktujemy bezpieczeństwo jako nasz najwyższy priorytet - dodał.

Podkreślił także, że rząd stawia na wzrost gospodarczy. W tej chwili polska gospodarka należy do najszybciej rosnących w Unii Europejskiej. Przypomnę, że gdy w 2023 roku PiS oddawał władzę wzrost gospodarczy wynosił O, w tej chwili wynosi 3 - stwierdził.

Prezydent zawetuje ustawę o wzmocnieniu budżetu? Domański komentuje

Chcę powiedzieć wyraźnie, że jeżeli naszym priorytetem jest bezpieczeństwo, a pan prezydent również o tym wspominał, to silne finanse państwa są warunkiem niezbędnym do tego, aby móc modernizować polską armię - podkreślił.

Dodał, że jeżeli prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawy, które służą wzmocnieniu budżetu naszego państwa, to tym samym utrudni zwiększenie polskiego bezpieczeństwa.

Domański: Jeszcze w tym roku dodatkowe środki na NFZ

Minister finansów zapewnił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, że "jeszcze w tym roku zostaną przeznaczone dodatkowe środki na NFZ". Dlatego pracujemy z panią minister oraz bankiem BGK nad specjalnym programem, który pomoże w oddłużaniu szpitali - wskazał.

Ta rozmowa jeszcze trwa, jeszcze nie zostały podjęte ostateczne decyzje - dodał.

Podkreślił także, że mówimy tutaj o co najmniej setkach milionów lub o miliardach złotych. Osobny program, dzięki któremu BGK będzie udzielał kredytów, dzięki którym banki będą mogły zejść z tych wysoko oprocentowanych pożyczek - ocenił.

Jak mówił: to jest rozwiązanie bardziej strukturalne i pewnie wejdzie w życie już w roku 2026.

Dopytywany zaś o to, czy te środki znajdą się w budżecie, stwierdził, że "na koniec dnia wszystkie długi w Polsce spłaca budżet". Nie ma tutaj żadnych zewnętrznych źródeł. Będą środki wyasygnowane ze środków budżetowych - ocenił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.