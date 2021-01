Nowa Huta tym razem niczym szczególnym nie będzie się wyróżniała. Kto zechce odwiedzić moje miejsce na planecie, rozpozna w nim swoje własne. Czy trzeba koniecznie w turystycznych podróżach kierować się wyjątkowością? W tym tak niestałym świecie lepiej dla mnie i dla ciebie będzie porzucić myśl o zaskakujących miejscach, wyjątkowych chwilach i niezwykłych ludziach. Przestańmy w końcu ich poszukiwać. Dajmy sobie w ogóle spokój z jakimkolwiek szukaniem. Lepiej od razu cokolwiek znaleźć. Znaleźć się tam, gdzie zwykle.

Jest Nowa Huta, która nie ma w sobie niczego nowego. Kiedy tu przybędziesz, zobaczysz osiedla takie same jak u siebie. Staniesz przed blokiem, jednym czy drugim, które są identyczne jak twoje, niczym się nie różnią od wielkich czy mniejszych klocków w twoim mieście. Są duże szanse, że znajdziesz w Nowej Hucie budynki - wypisz, wymaluj - jak w twoim miasteczku, a nawet wsi. Poczujesz się swojsko, bezpiecznie, niemal jak u siebie. Czegóż chcieć więcej?

Piszę artykuł po polsku, ale nie mam na myśli wyłącznie swoich rodaków. Niemcy, Francuzi, Hiszpanie, Amerykanie, Hindusi! Niewykluczone, że w tej dzielnicy Krakowa, nie różniącej się niczym od innych miejsc w Krakowie (oprócz Rynku Głównego i szeroko pojętych okolic), odnajdziecie estetyczną nicość własnej architektury. Możecie być pewni, że zaoferujemy wam oczywistą tandetę, jakiej pełno także w waszych krajach. Przybywajcie!

/ Materiały prasowe

Jeśli znacie język polski, za przewodnik może wam posłużyć książka Beaty Chomątowskiej "Betonia. Dom dla każdego". Jeśli nie władacie naszym językiem, poszukajcie kogoś, kto go zna. Na przykład mnie. Nie narzucam się, ale rozmawiałem z Autorką, więc służę pomocą. Wywiad zamieściłem w najnowszym podcaście "Nowa Huta krok po kroku". Trochę tę rozmowę wzbogaciłem o własne "pomysły" dźwiękowe. Usłyszycie małe fragmenty utworu Steve'a Reicha "Music for Pieces of Wood" oraz sampelek z muzyki Philipa Glassa do filmu "Koyaanisqatsi". Te powtarzalne, minimalistyczne ścieżki foniczne są według mnie odpowiednią ilustracją rozmowy o budynkach podobnych do siebie jak dwa kawałki betonu.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Miasto prosto z fabryki brutali - Nowa Huta krok po kroku

Kto gustuje w takim stylu, ma specyficzne poczucie smaku. Bardzo lubię to bloczysko na osiedlu Kościuszkowskim. Jest długie jak spaghetii Potwora. Smakuje jak... nie wiem co. Chyba nic specjalnego.

/ Bogdan Zalewski / RMF FM

Ale na deser wygląda jak wielgachna tablica czekolady dla Mechagodzilli. Żartuję. Mechagodzilla już u nas nie mieszka.

/ Bogdan Zalewski / RMF FM

Czasami od bloku ciekawsze jest drzewo. Ale lepiej popatrzcie na ten nieciekawy blok. Moim zdaniem to on jest bardziej wart raczej krótkiej kontemplacji.

/ Bogdan Zalewski / RMF FM

Osiedle Albertyńskie już jest zabytkowe. To zabytek klasy "zero". Nie tylko blok z betonu to klasyk z lat 60, czasu małej gomułkowskiej stabilizacji. Spójrzcie na garaż z rysunkami natynkowymi. To nasza nowohucka prahistoria. Często chadzałem tędy do mojego kolegi ze szkolnej ławy. Nadal pamiętam dobrze tamtą trasę (tę samą, co dziś) mimo że nasze drogi się rozeszły. Wcześniej osiedle zwało się XX-lecia PRL. Gdyby komuna przetrwała, nosiłoby nazwę LVXX-lecia PRL. Czas leci jak zwariowany. I kto by dziś używał tu rzymskich liczb!

/ Bogdan Zalewski / RMF FM

Poniżej mamy strefę graniczną. Lampa wystaje z Albertyńskiego. Zjawiskowa chmura wisi nad zupełnie przeciętnymi, jak przystało na szanującą się architekturę, blokami Kościuszkowskiego.

/ Bogdan Zalewski / RMF FM

Ten blok na poniższej fotografii na os. Przy Arce jest bardzo długi. Ale warto przejść wzdłuż.

/ Bogdan Zalewski / RMF FM

Na drugim końcu czeka na was taki sobie szary beton, uformowany w coś takiego.

/ Bogdan Zalewski / RMF FM

W jednym z internetowych przewodników możecie przeczytać następującą wskazówkę: Kierując się do starszej części Nowej Huty, na osiedlu Przy Arce, natkniemy się na kamienną, biomorficzną w formie rzeźbę. To jedna z plenerowych realizacji autorstwa profesora krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych - Wincentego Kućmy. Zatytułowana jest Dojrzewanie II, ale dla mieszkańców pozostaje "Groszkiem". Fotografię zrobiłem w wyjątkowym czasie bliżej mi nieznanego przesilenia słonecznego. Pojęcia nie mam, co to był za dzień w sakralnym nowohuckim kalendarzu. Chyba normalny. Dzień jak co dzień.

Na koniec zostawiłem coś dla Amerykanina w Nowej Hucie - American in New Huta. Gwoli wyjaśnienia: nawiązałem tu do tytułu utworu Stinga z refrenem "I'm an Englishman in New York". Mamy w nowszej części naszej dzielnicy odpowiednik więzienia Alcatraz.

/ Bogdan Zalewski / RMF FM

Alcatraz - zwana z hiszpańska Wyspą Głuptaków (Isla de los Alcatraces) - po polsku nazywa się "apartamentowiec". Ale się rozpisałem. A przecież czeka was jeszcze jakieś 30 minut podcastu. Przesadziłem. Troszkę mniej. Wszystko tu dzisiaj było u mnie przeciętne.

Jedynie gość jest naprawdę wyjątkowy! Pani Beata Chomontowska o "Betonii" wie wszystko. Naprawdę. Na mur beton!

NOWA HUTA KROK PO KROKU. WSZYSTKIE PODCASTY BOGDANA ZALEWSKIEGO ZNAJDZIECIE >>> TUTAJ <<<

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

"Od zawsze jesteś przy mnie." Nowa Huta krok po kroku [PODCAST]

Z Nowym Rokiem z odmienioną, nową Nową Hutą! [Podcast Bogdana Zalewskiego]

Delikatny monument, nieuchwytna rzeźba. Nowa Huta krok po kroku [PODCAST]

"Dom mój krokiem skończonym przypomnieć" - "Nowa Huta krok po kroku" z pisarką Ewą Lipską

Poezja, dramat i muzyka w sklepie AGD. Nowa Huta krok po kroku

Francja-elegancja? I cóż, że ze Szwecji? Nowa Huta krok po kroku [PODCAST]

Nowohuckie starożytności. Nowa Huta krok po kroku [PODCAST]

Bałamucić się na ludowo. Nowa Huta krok po kroku [PODCAST]