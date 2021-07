Troje dzieci zostało poszkodowanych w czasie burz, jakie w piątek po południu przetoczyły się przez Polskę. To harcerze ewakuowani z obozów harcerskich. W całej Polsce takich obozów ewakuowano kilkanaście.

Obóz harcerski na zdjęciu ilustracyjnym (źródło: KP PSP w Człuchowie/gov.pl) /

Ponad 5300 razy interweniowali strażacy w związku z silnym frontem burzowym, jaki przeszedł nad Polską. Najwięcej interwencji było w województwie łódzkim - ponad 1200, a także w Małopolsce, na Mazowszu i w Wielkopolsce.

Silny wiatr zerwał lub uszkodził ponad 20 dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. W Jeżowie w powiecie brzezińskim w Łódzkiem wichura częściowo zerwała dach kościoła.





Ewakuowane obozu harcerskie - poszkodowane dzieci

W trakcie burz poszkodowane zostały trzy osoby - wszystkie to dzieci.

W województwie świętokrzyskim w powiecie włoszczowskim podczas ewakuacji obozu harcerskiego jedna dziewczynka skręciła nogę, druga wpadła w panikę i została przewieziona do szpitala. Z kolei w woj. mazowieckim w miejscowości Bogate (powiat przasnyski) spadający konar złamał dziecku nogę.

W sumie ewakuowano 15 obozów harcerskich.

Prawie 400 harcerzy zostało ewakuowanych w obozach na Warmii i Mazurach.

Są to obozy w Brzeźnie Łyńskim nad jez. Kiernos Mały, gdzie ewakuowano 82 harcerzy, w Rekownicy - 69 harcerzy, w Piduniu - 30 harcerzy, w Nowym Dworze - 89 harcerzy i Woszczelach - 118 harcerzy.

Harcerze z Brzeźna Łyńskiego zostali ewakuowani do kościoła i świetlicy w miejscowości Jabłonki. Harcerzy z Rekownicy i Pidunia ewakuowano do hali sportowej w Jedwabnie. Harcerze z obozu w Nowym Dworze zostali przeniesieni do szkoły w Nowym Dworze i do miejscowej szkoły ewakuowali się też harcerze wypoczywający w Woszczelach. Wypoczywający w miejscowości Góra przenieśli się do miejscowej świetlicy.

W Brzeźnie Łyńskim wypoczywają zuchy i harcerze Chorągwi ZHP Kraków. W Nowym Dworze harcerze ZHR okręgu małopolskiego (dzieci powyżej 10. roku życia). W Rekownicy przebywają harcerze i zuchy z Chorągwi Stołecznej ZHP, a w Piduniu harcerze ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego Hufiec Warszawa.

Brak prądu - skutki nawałnic

W wyniku burz uszkodzonych zostało 120 dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych, najwięcej w woj. łódzkim - 75.

49074 odbiorców nadal nie ma prądu. Najwięcej w Łódzkiem: ponad 28 tys., w Mazowieckiem: prawie 15 tys., w Świętokrzyskim i Lubelskiem - po półtora tysiąca osób.