Od popołudnia przez dużą część kraju przeszły nawałnice: burze z gradem oraz ulewne deszcze. Do godz. 20 odnotowano 4750 interwencji związanych z burzami - żywioł zrywał dachy i uszkadzał samochody. Najwięcej zniszczeń odnotowano w Łódzkiem.

Ulica zalana podczas dzisiejszych burz / Gorąca Linia RMF FM

Do godz. 20 odnotowano 4750 interwencji związanych z usuwaniem skutków zjawisk atmosferycznych. Najwięcej interwencji było w woj. łódzkim - 1015, małopolskim - 960, mazowieckim - 650, wielkopolskim - 600, kujawsko-pomorskim - 315, śląskim - 300, dolnośląskim - 235, opolskim - 200, warmińsko-mazurskim - 185 i świętokrzyskim - 155 - poinformował bryg. Batorski.

W skali kraju uszkodzonych jest 110 dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Najwięcej takich uszkodzeń jest w woj. łódzkim - 68. Nie ma informacji o rannych.



W całej Polsce obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia o upałach i burzach z gradem. Obecnie front burzowy przechodzi przez kolejne województwa. Instytut prognozuje, że burzom lokalnie towarzyszyć będą ulewne i nawalne opady deszczu sięgające od 30 mm do 60 mm, a także porywy wiatru do 110 km/h. Miejscami spadnie również grad.

Skutki nawałnic w woj. mazowieckim

Już 613 razy interweniowali mazowieccy strażacy ze względu na przechodzące przez województwo burze. Nie ma rannych, ale burze uszkodziły co najmniej 12 dachów na budynkach, w tym na budynkach mieszkalnych.



Do godz. 20 po przejściu frontu burzowego mazowieccy strażacy interweniowali 613 razy. Najwięcej interwencji było w Przasnyszu - 65, Płocku - 64, Płońsku - 59, Mławie - 53, Piasecznie - 44, Warszawie - 40, Ciechanowie - 40, Gostyninie - 39, Sochaczewie - 35, Nowym Dworze - 18 i Makowie Mazowieckim - 10 - poinformował rzecznik mazowieckiej Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski.



Burze zerwały cztery dachy z budynków mieszkalnych: dwa w Makowie Mazowieckim oraz po jednym w Legionowie i Zwoleniu, a także osiem dachów z budynków gospodarczych. Nie ma osób rannych.



Skutki nawałnic w woj. śląskim

Ponad 300 razy interweniowali w piątek od rana śląscy strażacy, usuwając skutki przechodzących nad regionem gwałtownych burz. W gminie Krzepice nawałnica uszkodziła dachy kilku domów. W Katowicach i Mysłowicach zalane były przejazdy pod mostami, w Bytomiu - jedna z głównych ulic.

Jak dotąd najwięcej interwencji odnotowano na północy woj. śląskiego, w powiatach: częstochowskim (65), lublinieckim (34) i kłobuckim (26), a także w bliższym centrum Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii powiecie będzińskim (50) oraz w Jaworznie (25). W gminie Krzepice uszkodzone zostały dachy na trzech budynkach mieszkalnych i jednym gospodarczym.

Interwencje dotyczą przede wszystkim usuwania powalonych drzew czy nadłamanych konarów, a także pompowania wody z podtopionych obiektów czy posesji - poinformowała rzeczniczka śląskiej straży pożarnej, Aneta Gołębiowska.

Burze przeszły także m.in. nad Częstochową, Sosnowcem, Dąbrową Górniczą, Czeladzią, Mysłowicami, Bytomiem i Katowicami - lokalnie na jakiś czas zalane zostały przejazdy pod wiaduktami. Tak było m.in. w Katowicach w pobliżu przelotowej Alei Roździeńskiego, nieopodal sklepu Ikea.

W Bytomiu zalana była ulica Piłsudskiego, gdzie kanalizacja nie nadążała z przyjęciem dużej ilości wody, w Mysłowicach rozlewisko utworzyło się pod wiaduktem na ul. Bytomskiej. W Piekarach Śląskich od pioruna zapalił się dach dwupiętrowej kamienicy, nie było poszkodowanych.

Skutki nawałnic w woj. łódzkim

Po burzach i wichurach, które przeszły nad środkową Polską 950 razy interweniowała straż pożarna w regionie łódzkim. Nie ma ofiar śmiertelnych i rannych - poinformował rzecznik wojewódzkiej straży pożarnej, Jędrzej Pawlak.



Podczas nawałnic wezwania dotyczyły głównie usuwania połamanych konarów i powalonych drzew.



Na ponad 950 zgłoszeń najwięcej interwencji strażackich było w powiatach: tomaszowskim - 135, piotrkowskim - 80 i zgierskim - 58, w 5 kolejnych powiatach - ponad 50 zgłoszeń - podał Pawlak.



W pow. tomaszowskim są uszkodzone dachy, ale nie wiadomo jeszcze w ilu budynkach. Trwa szacowanie strat.



Skutki nawałnic w woj. małopolskim

Po nawałnicy z gradem, która przeszła nad Krakowem, strażacy interweniowali w mieście i w powiecie krakowskim ponad 1000 razy. Nie jest to bilans ostateczny. Zgłoszenia napływają lawinowo - powiedział rzecznik małopolskiej PSP Sebastian Woźniak.



Interwencje dotyczą podtopionych budynków mieszkalnych, piwnic, do których wdarła się woda, zalanych garaży podziemnych oraz punktów usługowych - mówił Sebastian Woźniak.



Strażacy musieli też usuwać gałęzie drzew, które tarasowały przejazd lub spadły na zaparkowane samochody. Nie było osób rannych.



W całym województwie interweniowaliśmy ponad 700 razy, z czego 662 razy w Krakowie i powiecie krakowskim. Nie jest to bilans ostateczny, bo wiele osób wracając z pracy do domu stoi teraz w korkach i dopiero po dotarciu na miejsce może odkryć, że coś się stało - mówił Woźniak.



Jak podkreślił, w usuwanie skutków nawałnicy zaangażowani są wszyscy strażacy z powiatu krakowskiego i są gotowi nieść pomoc. Alert pogodowy związany z burzami z gradem obowiązuje w Małopolsce do soboty.

Skutki nawałnic w woj. warmińsko-mazurskim

Prawie 300 razy interweniowali strażacy po nawałnicach, które przeszły dzisiaj wieczorem przez Warmię i Mazury. Zalane są posesje, piwnice, połamane drzewa, komendanci ewakuowali obozy harcerskie - poinformował dyżurny warmińsko-mazurskiej straży pożarnej.



Do godz. 21 strażacy interweniowali 286 razy. To zdarzenia związane z usuwaniem wiatrołomów, podtopieniami lokalnymi, pozalewanymi piwnicami, czy placami przed sklepami.



Strażacy poinformowali o obozach harcerskich, które decyzją komendantów zostały ewakuowane. To obozy w Brzeźnie Łyńskim, gdzie ewakuowano 82 harcerzy, w Rekownicy - 69 harcerzy, w Piduniu - 30 harcerzy oraz w Nowym Dworze - 89 harcerzy.



Dyżurny Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego poinformował, że na jeziorach nie było żadnej interwencji. Żeglarze widząc warunki pogodowe i słuchając alertów zdążyli spłynąć do portów - podał.



Jak poinformował wydział zarządzania kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego po burzach wyłączonych jest 349 stacji, a 6 tys. 110 odbiorców nie ma energii elektrycznej.

Skutki nawałnic w woj. lubuskim

Po burzach, którym towarzyszył ulewny deszcz, lubuscy strażacy przyjęli dotąd 56 zgłoszeń dotyczących skutków pogody. Niemal wszystkie dotyczą pompowań wody. Po ulewie najwięcej pracy mają w Gorzowie Wlkp. i pow. gorzowskim.

Jak poinformował oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp., w Gorzowie i powiecie zanotowano 21 interwencji związanych z wypompowywaniem deszczówki z piwnic, podtopionych posesji i domków jednorodzinnych, sklepu czy przedszkola.

W Kostrzynie nad Odrą w pow. gorzowskim strażacy usuwali wodę spod jednego z wiaduktów. Po kilka zgłoszeń było z innych lubuskich powiatów, m.in. krośnieńskiego i słubickiego. Najintensywniej padło wieczorem w północnej części regionu.

Ponad 100 tys. odbiorców nie ma prądu

Bez prądu pozostaje 104 045 odbiorców. Najwięcej z nich jest w woj. łódzkim (48 783), mazowieckim (41 081) oraz warmińsko-mazurskim (6110) - poinformował dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz. To dane z godz. 21.