Słuchacze zdecydowali! Już w najbliższą sobotę żółto-niebieskie miasteczko RMF FM odwiedzi Mińsk Mazowiecki, skąd nadamy nasz program Twoje Miasto.

Mińsk Mazowiecki znany jest przede wszystkim ze znajdującej się tam 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego. W sobotę sprawdzimy też, dlaczego w tym mieście stanęła ławeczka Jana Himilsbacha i odwiedzimy Pała Dernałowiczów razem z jego zespołem parkowym.



Twoje Miasto w Faktach RMF FM tworzycie oczywiście także Wy. Jeśli zatem - Waszym zdaniem - są w Mińsku miejsca, które koniecznie musimy odwiedzić albo ludzie, których powinniśmy poznać, dajcie nam o tym znać w komentarzach poniżej.

Wy decydujecie - my jedziemy!

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które to Wy wskazujecie w głosowaniu na RMF24.pl! Cały czas czekamy również na kolejne Wasze zgłoszenia: może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was?