Czy polscy skoczkowie odwrócą złą passę pod wodzą nowego szkoleniowca? W piątek w norweskim Lillehammer rusza Puchar Świata w skokach narciarskich i jednocześnie odliczanie do lutowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. To ostatni sezon Kamila Stocha. Nasz mistrz zapowiedział koniec kariery.

Kamil Stoch i Adam Małysz w Lillehammer / GEIR OLSEN / PAP/EPA

W piątek w norweskim Lillehammer rusza Puchar Świata w skokach narciarskich.

Kamil Stoch ogłosił, że sezon 2025/26 będzie jego ostatnim - legendarny skoczek planuje zakończyć karierę po igrzyskach.

Poprzedni sezon był nieudany dla polskich skoczków - najlepszy z nich, Paweł Wąsek, zajął dopiero 14. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ, brakowało także sukcesów na mistrzostwach świata.

PZN zdecydował się na zmianę trenera: Thomas Thurnbichler został zastąpiony przez Macieja Maciusiaka, który wcześniej był asystentem Austriaka i od 20 lat pracuje w strukturach związku.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

W piątek w Lillehammer odbędzie się konkurs drużyn mieszanych, a na sobotę i niedzielę zaplanowano konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn.

Maciej Maciusiak za sterem polskiej kadry

Poprzedni sezon był nieudany dla Biało-Czerwonych, najlepszy z nich - Paweł Wąsek - był w PŚ 14. Sukcesów nie było też w mistrzostwach świata. Stąd decyzja władz PZN, z prezesem Adamem Małyszem na czele, o zmianie trenera. W marcu rozstano się z prowadzącym kadrę od 2022 roku Thomasem Thurnbichlerem, a postawiono na Macieja Maciusiaka, który w sezonie 2024/25 był asystentem Austriaka.

Maciusiak od 20 lat pracuje w PZN, pełniąc różne funkcje. Był m.in. trenerem kadry B i C.

Zawodnicy, którzy wcześniej publicznie wyrażali zastrzeżenia do Thurnbichlera, pozytywnie ocenili nominację znanego im szkoleniowca, pierwszego polskiego trenera kadry A od 2016 roku, kiedy odszedł Łukasz Kruczek.

Kamil Stoch w finałowym sezonie

Nowy szkoleniowiec porozumiał się z zawodnikami i z energią zabrał się do pracy, ale w igelitowej części sezonu efekty były przeciętne. W Letniej Grand Prix najlepiej z Polaków prezentował się Stoch, który był piąty w klasyfikacji generalnej. Już wcześniej trzykrotny mistrz olimpijski zapowiedział, że po sezonie 2025/26 zakończy karierę.

To jego decyzja, nikt nie może wywierać na niego wpływu. Od jakiegoś czasu padało pytanie o zakończenie kariery. Ja przygotowywałem się do tego dwa lata, więc myślę, że to była jego bardzo przemyślana decyzja. Od razu po ogłoszeniu psychika się troszkę "uwolniła", nie tylko bardziej swobodnie skacze, ale również widać, że do tego dojrzał - skomentował Małysz.

Stoch, obok prezesa PZN, jest najwybitniejszym polskim skoczkiem narciarskim. Zdobył cztery medale olimpijskie: dwa złote w Soczi w 2014 roku oraz złoty i brązowy (ten ostatni w drużynie) cztery lata później w Pjongczangu. W sezonie 2013/14 i 2017/18 sięgnął po Kryształową Kulę za triumf w PŚ. Za drugim razem dokonał tego jako najstarszy zawodnik w historii - miał wówczas niespełna 31 lat. Zdobył sześć medali mistrzostw świata, w tym dwa złote. Trzykrotnie triumfował w Turnieju Czterech Skoczni (2017-18, 2021) oraz dwukrotnie w Raw Air (2018, 2020).

W latach 2011-21 Stoch 39 razy wygrał indywidualne konkursy Pucharu Świata i w klasyfikacji wszech czasów plasuje się na czwartej pozycji, ex aequo z Małyszem. W sumie 80 razy stał na podium zawodów tej rangi. Pod tym względem jest na piątym miejscu, ex aequo ze Szwajcarem Simonem Ammannem.

Starzejąca się reprezentacja Polski

Reprezentacja Polski jest jedną z najstarszych w Pucharze Świata. Spośród sześciu zawodników powołanych przez Maciusiaka na inauguracyjne zawody w Lillehammer aż czterech ma ponad 30 lat: Stoch, Żyła, Kubacki i Zniszczoł. Średnią wieku obniżają 26-letni Wąsek oraz 18-letni Kacper Tomasiak.

Ten ostatni wygrał klasyfikację generalną Letniego Pucharu Kontynentalnego, a 25 października zadebiutował w Letniej GP. Zajął ósme miejsce i był najlepszy z Polaków w Klingenthal, co od razu rozbudziło apetyty kibiców i dało nadzieję, że ma kto zastąpić "starych mistrzów".

To na pewno nieprzeciętny zawodnik. Widać, że jest przygotowany i mam nadzieję, że tak będzie też zimą. Jest kilku skoczków, na których czekaliśmy dość długo. Po sukcesach moich, potem Kamila Stocha, Piotra Żyły, Dawida Kubackiego czy Maćka Kota był okres, kiedy oni nie skakali dobrze, a zaczęło nam brakować juniorów. Od jakiegoś czasu zaczęli się pojawiać - zaznaczył Małysz.

Małysz: Atmosfera jest zdecydowanie lepsza

Szef PZN jest optymistą przed startem sezonu olimpijskiego i wierzy, że w wykonaniu Polaków będzie lepszy od poprzedniego.

Wynik badań, treningi siłowe, ocena dynamiki wskazują, że wszystko poszło mocno do przodu. Atmosfera też jest zdecydowanie lepsza. Już lato pokazało, że zaczyna wracać Kamil, pojawił się Kacper, Dawid skacze jeszcze w kratkę, Piotrek również. Potrzeba jeszcze trochę czasu. Jesteśmy pełni nadziei i liczę, że to "zaskoczy" - przyznał Małysz.

Z ostatnich zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2022 roku polscy sportowcy przywieźli jeden medal - Kubacki wywalczył brąz na skoczni normalnej.

W tym sezonie areną olimpijskich zmagań będą skocznie w Predazzo, skąd Polacy mają dobre wspomnienia. W 2003 roku Małysz zdobył tam dwa złote medale mistrzostw świata, a 10 lat później Stoch wygrał konkurs MŚ na dużej skoczni.

Zawodnicy doskonale wiedzą, co mogą zdobyć, sami czują, że to sezon olimpijski. Wiadomo, że Kamil będzie mierzył bardzo wysoko - podkreślił Małysz.

W programie przyszłorocznych igrzysk dla mężczyzn przewidziano konkursy indywidualne na skoczni normalnej i dużej oraz konkurs duetów, który zastąpi tradycyjne zawody drużynowe z udziałem czterech zawodników.

Kto faworytem Pucharu Świata?

Kryształową Kulę w poprzednim sezonie zdobył Daniel Tschofenig. 23-latek jest pierwszym skoczkiem urodzonym w XXI wieku, który tego dokonał. W tym sezonie Austriak też będzie jednym z faworytów, podobnie jak jego rodacy Jan Hoerl i doświadczony Stefan Kraft oraz Słoweńcy Anze Lanisek i Domen Prevc, który 30 marca w Planicy ustanowił oficjalny rekord w długości lotu - 254,5 m.

W sumie w programie męskiego Pucharu Świata jest 35 konkursów: 30 indywidualnych, dwa ekip mieszanych, jeden drużynowy i dwie rywalizacje duetów. Tradycyjnie już dwa przystanki na długiej trasie będą w Polsce - 6 i 7 grudnia najlepsi skoczkowie zawitają do Wisły, a 10-11 stycznia 2026 zaplanowano konkursy w Zakopanem. Ponadto od 23 do 25 stycznia odbędą się mistrzostwa świata w lotach w niemieckim Oberstdorfie, a igrzyska olimpijskie we Włoszech potrwają od 6 do 22 lutego 2026.

Puchar Świata kobiet

W Lillehammer rozpocznie się również Puchar Świata kobiet. Zawodniczki trenera Marcina Bachledy poczyniły ostatnio spore postępy.

Anna Twardosz w poprzednim sezonie regularnie zdobywała punkty Pucharu Świata i w klasyfikacji generalnej uplasowała się na 32. pozycji. W zawodach LGP w Rasnovie dwukrotnie zajęła trzecie miejsce, a w łącznej punktacji cyklu była ósma. W drugich seriach zimowych i letnich konkursów zaczęła się pojawiać także Pola Bełtowska. Równą formę prezentuje też Nicole Konderla-Juroszek.

Kryształowej Kuli bronić będzie Słowenka Nika Prevc. Siostra Petera, Domena i Cene w zeszłym sezonie wygrała aż 15 indywidualnych konkursów.

Program zawodów w Lillehammer

21 listopada, piątek

16.00 - konkurs drużyn mieszanych

22 listopada, sobota

10.30 - kwalifikacje kobiet

12.00 - konkurs indywidualny kobiet

14.30 - kwalifikacje mężczyzn

16.00 - konkurs indywidualny mężczyzn

23 listopada, niedziela

10.30 - kwalifikacje kobiet

12.00 - konkurs indywidualny kobiet

14.30 - kwalifikacje mężczyzn

16.00 - konkurs indywidualny mężczyzn