​Polacy zajęli ósme miejsce w drużynowym konkursie mistrzostw świata w lotach narciarskich w niemieckim Oberstdorfie. Złote medale zdobyli Japończycy. Srebro wywalczyli Austriacy, a brąz - Norwegowie. Słoweńcy byli na szóstej pozycji, gdyż Domen Prevc nie oddał pierwszego skoku.

Piotr Żyła / Dominik Berchtold/VOIGT / East News

Do dramatycznej sytuacji doszło z Domenem Prevcem - o całej sytuacji przeczytasz poniżej.

W pierwszej serii startowało 10 ekip. Osiem awansowało do finału. Odpadli Amerykanie i Kazachowie.

Zniszczoł skoczył 175 m i 138 m, Kubacki - 170 m i 164,5 m, Stoch - 181 m i 180 m, a Żyła - 204 m i 204 m. Polacy zdobyli łącznie 1106,2 pkt, zajmując ósme miejsce.

Ryoyu Kobayashi, Tomofumi Naito, Naoki Nakamura i Ren Nikaido z Japonii zdobyli 1569,6 pkt. Stephan Embacher, Stefan Kraft, Manuel Fettner i Jan Hoerl z Austrii - 1560 pkt, a Johann Andre Forfang, Kristoffer Eriksen Sundal, Benjamin Oestvold i Marius Lindvik z Norwegii - 1483,7.

Czwarte miejsce zajęli Niemcy, piąte - Finowie, szóste Szwajcarzy i ex aequo Słoweńcy, którzy oddali siedem skoków.

Słoweńcy wykluczeni z walki o medal

Do niecodziennej sytuacji doszło przed skokiem Lindvika w pierwszej serii. Nagle zza belki startowej wyjechały narty Prevca, który źle je zabezpieczył podczas kontroli sprzętu.

Narty zjechały z progu i dojechały na sam dół zeskoku. Prevcowi, któremu nie zdążono dostarczyć nowych nart na czas, sędziowie nie zezwolili na oddanie skoku.

Sędziowie podjęli decyzję, że w tej sytuacji Prevc nie będzie mógł wziąć udziału także w serii finałowej.

Jeden z kontrolerów powiedział, że Domen położył narty w miejscu, które nie było do tego przeznaczone. Jury głosowało, odrzuciło protest Słowenii, Domen został wykluczony z pierwszej serii i nie weźmie udziału w serii finałowej - komunikat takiej treści miał otrzymać dyrektor z ramienia FIS Sandro Pertile.

Usłyszałem krzyki. Poczułem uderzenie w buty. Zostałem poproszony o zejście z belki. Byłem zdenerwowany, ale udało mi się opanować emocje - powiedział na antenie Eurosportu Lindvik, który już siedział na belce, kiedy narty Prevca przeleciały w dół rozbiegu, zaczepiając o jego buty.