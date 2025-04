Puchar Polski siatkarzy po raz drugi padł łupem Jastrzębskiego Węgla. W niedzielnym finale w Krakowie jastrzębianie pokonali Aluron CMC Wartę Zawiercie 3:1 (18:25, 25:22, 25:22, 30:28).

Zawodnicy Jastrzębskiego Węgla podczas finału Pucharu Polski / Łukasz Gągulski / PAP

Przed meczem trudno było wskazać zdecydowanego faworyta. Obydwa zespoły w półfinale wygrały swoje spotkania po 3:0 - Jastrzębski Węgiel pokonał LUK Bogdankę Lublin, a Aluron - Projekt Warszawa. Był to rewanż za ubiegłoroczny finał, w którym ekipa z Zawiercia zwyciężyła 3:1.

Początek spotkania był nerwowy z obu stron. Z dziesięciu pierwszych zagrywek zepsuto pięć. Z czasem gra się rozkręciła, a kibice mogli oglądać coraz więcej efektownych akcji. Od stanu 5:5 Aluron zdobył kolejno trzy punkty. Chwilę później Jurij Gladyr popisał się asem serwisowym i ekipa z Zawiercia objęła prowadzenie 10:6.

Aluron poczynał sobie z coraz większą swobodą i jego przewaga, po ataku Mateusza Bieńka, wzrosła do sześciu punktów - 14:8. Trener Marcelo Mendez poprosił o czas, aby zatrzymać niekorzystny dla jego drużyny przebieg seta. Wskazówki szkoleniowca nieco pomogły, bo jego podopieczni zdobyli kolejno dwa punkty. Odrobienie całej straty okazało się jednak niemożliwe. Siatkarze z Zawiercia utrzymywali bezpieczny dystans, a gdy Miguel Tavares Rodrigues zaserwował dwa asy i Aluron prowadził 21:14 losy seta były przesądzone.

W drugiej partii "Jurajscy Rycerze" od początku starali się potwierdzić swoją dominację i szybko zbudowali 3-punktową przewagę - 4:1. Tym razem jastrzębianie nie spuścili głów i dość szybko odrobili stratę doprowadzając do remisu 7:7.

To jednak podrażniło rywala. Dwa mocne zbicia Bartosza Kwolka i było 10:7 dla Aluronu. Kolejny remis - 13:13 - był po asie serwisowym Antona Brehme. Jastrzębianie stawiali coraz większy opór i wreszcie po raz pierwszy od bardzo dawna wyszli na prowadzenie - 15:14. To zwiastowało ogromne emocje.

Gdy po bloku Brehme zrobiło się 19:16 szala zaczęła przechylać się na korzyść Jastrzębskiego Węgla. Zwłaszcza, że Brehme w kluczowym momencie znowu popisał się asem dając prowadzenie swojej drużynie 23:20. Seta mocnym atakiem ze skrzydła zakończył Timothee Carle.

W trzecim secie długo walczono "punkt za punkt", żaden z zespołów nie był w stanie zbudować większej przewagi. W końcówce Carle zablokował Karola Butryna co dało Jastrzębskiemu prowadzenie 22:20. To był kluczowy moment tej partii, którą zakończył mocnym zbiciem Łukasz Kaczmarek.

To jeszcze bardziej podbudowało ekipę Mendeza. Czwartą partię zaczęli od prowadzenia 6:3, po bloku Norberta Hubera było 8:4. Trener Winiarski musiał poprosić o czas. Nie dało to efektu, gdyż as serwisowy Hubera podwyższył przewagę jastrzębian do pięciu punktów - 11:6. Potem zawiercianie zmniejszali stratę do dwóch, trzech punktów. Przy stanie 22:18 Aluron zdobył trzy kolejne punkty i doprowadził do stanu 22:21. Następna akcja wzbudziła sporo kontrowersji, a arbiter decyzję, korzystną dla Jastrzębskiego, podjął po analizie wideo.

Przy stanie 23:22 zablokowany został Tomasz Fornal, jednak po kolejnej wideo-weryfikacji przyznano punkt Jastrzębskiemu. To nie zamknęło sprawy, bo kolejnej weryfikacji tej decyzji zażyczył sobie trener Winiarski i dopiął swego. Okazało się, że Fornal dotknął siatki. Zamieszanie trwało kilka minut. Na tablicy wyświetlił się wynik 23:23.

Potem Aluron miał jednego setbola, ale to Jastrzębski Węgiel - po piątym meczbolu i skutecznym ataku Carle - mógł cieszyć się z wywalczenia trofeum.

Kibice z Jastrzębia-Zdroju sukces swojej drużyny przyjęli z ogromną radością, bo przełamała serię pięciu kolejnych porażek w finałowych meczach Pucharu Polski (cztery z ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i jedną z Aluronem). W sumie ekipa z Jastrzębia-Zdoju po raz dziesiąty wystąpiła w finale, ale dopiero po raz drugi sięgnęła po trofeum; poprzednio w 2010 roku.

A obydwa kluby w tym sezonie czeka jeszcze rywalizacja o mistrzostwo Polski i w majowym Final Four Ligi Mistrzów.

Najlepszym zawodnikiem finału wybrano, urodzonego w Krakowie Tomasza Fornala, dla którego jest to pożegnalny sezon w Jastrzębskim Węglu.

Finałowy turniej cieszył się dużym zainteresowaniem. Na niedzielnym finale w krakowskiej Tauron Arenie zasiadło 14 157 kibiców. To była rekordowa frekwencja w historii Pucharu Polski. Przed rokiem było ich 13 935.

Finałowy turniej Pucharu Polski w Krakowie odbył się po raz czwarty. W 2021 roku siatkarze rywalizowali w hali na Suchych Stawach, ale ze względów na pandemię koronawirusa na mecze nie mogli być wpuszczeni kibice.

Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie 3:1 (18:25, 25:22, 25:22,30:28)

Jastrzębski Węgiel: Benjamin Toniutti, Tomasz Fornal, Norbert Huber, Lukasz Kaczmarek, Timothee Carle, Anton Brehme - Jakub Popiwczak (libero) - Arkadiusz Żakieta, Juan Ignacio Finoli.

Aluron CMC Warta Zawiercie: Aaron Russell, Miguel Tavares Rodrigues, Bartosz Kwolek, Mateusz Bieniek, Karol Butryn, Jurij Gladyr - Luke Perry (libero) - Miłosz Zniszczoł.