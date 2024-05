Polscy siatkarze tradycyjnie w Spale przygotowują się do długiego sezonu reprezentacyjnego. Wśród powołanych do szerokiej kadry jest kilku debiutantów, w tym młody atakujący Bartosz Gomułka, który po cichu liczy, że pojedzie na któryś z turniejów VNL. Porozmawiał z nim Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.

Bartosz Gomułka / RMF FM

30 maja Gomułka skończy 22 lata. Na zgrupowaniu w Spale jest jednym z najmłodszych i najbardziej obiecujących zawodników. Jak przyznał - nie spodziewał się powołania. Szczególnie, że jego zespół Enea Czarni Radom spadł z Plusligi.

Gomułka: "powołanie na VNL? Daj Boże!" RMF FM

Akurat wtedy, kiedy dostawałem szansę w Czarnych, to trener Nikola zaczął przyjeżdżać na mecze i oglądać. I akurat to się idealnie zbiegło w czasie, więc też trochę szczęścia na pewno w tym jest - powiedział siatkarz.

Z trenerem Grbiciem Gomułka już rozmawiał. O swojej roli w zespole mówi tak:

Trener powiedział, że wstępnie jestem do treningów, jako że jest to mój debiut w kadrze. Ale jeżeli dobrze pokażę się na treningach, to może się udać pojechać na jakiś turniej VNL. Jeśli nie - jak dodaje młody siatkarz - "pomoże kolegom przygotowującym się do igrzysk olimpijskich trenując z nimi".

Nowy klub

W międzyczasie wyjaśni się klubowa przyszłość Bartosza Gomułki. Na pewno, po spadku Enei Czarnych, zmieni drużynę.

Na razie nie mogę jeszcze powiedzieć, bo jeszcze obowiązuje mnie kontrakt w Radomiu. Ale myślę, że na początku czerwca jakaś informacja wypłynie do mediów - przyznał Gomułka w rozmowie z RMF FM.

Nieoficjalnie - nowym klubem Gomułki ma zostać GKS Katowice, 11. drużyna ubiegłego sezonu Plusligi.



Najbliższe plany siatkarzy

Biało-czerwoni powoli kończą przygotowania do sezonu reprezentacyjnego. W środę 15 maja o 17.00 zagrają pierwszy mecz towarzyski z Niemcami, w Katowickim Spodku. Dzień później o 18.00 w hali w Sosnowcu zmierzą się z Ukraińcami. Pierwszy mecz turnieju Ligi Narodów w tureckiej Antalyi rozpoczną 22 maja, a powołanych trener Nikola Grbić ma ogłosić w najbliższych dniach.

Siatkarze - terminarz:

15-05 Polska - Niemcy 17.00 (Katowice)

16-05 Polska - Ukraina 18.00 (Sosnowiec)



Liga Narodów:

22-05 USA - Polska 19:00 (Antalya, Turcja)

23-05 Kanada - Polska 16:00 (Antalya, Turcja)

24-05 Holandia - Polska 19:00 (Antalya, Turcja)

26-05 Słowenia - Polska 13:00 (Antalya, Turcja)



04-06 Polska - Bułgaria 8:30 (Japonia)

06-06 Polska - Turcja 12:30 (Japonia)

07-06 Japonia - Polska 12:20 (Japonia)

08-06 Polska - Brazylia 8:30 (Japonia)



19-06 Włochy - Polska 20:30 (Ljubljana, Słowenia)

21-06 Argentyna - Polska 13:00 (Ljubljana, Słowenia)

22-06 Serbia - Polska 16:30 (Ljubljana, Słowenia)

23-06 Kuba - Polska 13:00 (Ljubljana, Słowenia)



27-06 ćwierćfinały 17:00/20:00 (Łódź)

28-06 ćwierćfinały 17:00/20:00 (Łódź)

29-06 półfinał 17:00/20:00 (Łódź)

29-06 półfinał 17:00/20:00 (Łódź)

30-06 mecz o 3. miejsce 17:00 (Łódź)

30-06 finał 20:00 (Łódź)

Turniej siatkarski na igrzyskach olimpijskich w Paryżu rozpocznie się 27 lipca i potrwa do 10 sierpnia.