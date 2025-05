Piłkarze Bruk-Bet Termaliki Nieciecza wracają do Ekstraklasy. Bezpośredni awans piłkarzy z Małopolski przypieczętowała sobotnia strata punktów przez Wisłę Płock w rozgrywkach 1. ligi.

Piłkarze Bruk-Bet Termaliki Nieciecza / Adam Warżawa / PAP

Ekipa z Niecieczy wraca do Ekstraklasy po trzech latach przerwy. Poprzednio występowała w najwyższej klasie w sezonie 2021/22.

Wcześniej awans zapewniła sobie Arka Gdynia.

Ekstraklasę po sezonie opuszczą: Puszcza Niepołomice, Stal Mielec i Śląsk Wrocław.

Cztery drużyny powalczą w barażach

W sobotnim meczu 1. ligi trzecia w tabeli Wisła Płock zremisowała na wyjeździe 2:2 z Górnikiem Łęczna, co oznacza, że nie wyprzedzi już drużyny z Niecieczy. Płocczanom pozostaje rywalizacja w barażach.

Trzeciego beniaminka wyłonią baraże z udziałem drużyn z miejsc 3-6. Wiadomo już, że zagrają w nich Wisła Płock, Wisła Kraków, Miedź Legnica i Polonia Warszawa.

Piłkarze wicelidera z Niecieczy swój mecz 33. kolejki 1. ligi rozegrają dopiero w poniedziałek z Miedzią w Legnicy.

Ekstraklasa znów powraca do małej Niecieczy

Piłkarze Buk-Betu Termaliki po raz trzeci w historii wywalczyli awans do Ekstraklasy. Klub z małopolskiej Niecieczy jest ewenementem na skalę światową, gdyż swoją siedzibę ma w liczącej niespełna 700 mieszkańców wiosce.

Bruk-Bet Termalica to prywatny klub Danuty i Krzysztofa Witkowskich, właścicieli firmy sponsorującej piłkarzy. W drużynę z Niecieczy zaangażowali się na początku tego wieku i w sześć lat zespół z Niecieczy awansował z A klasy do 1. ligi.

To nie był koniec sukcesów, bo 30 maja 2015 roku Bruk-Bet wywalczył historyczny awans do Ekstraklasy. Na najwyższym poziomie rozgrywkowym "Słonie", bo tak też nazywany jest ten klub, spędziły trzy sezony. W 2017 roku zajęły najwyższe ósme miejsce. Rok później przyszedł jednak spadek, ale po dwóch latach zespół znowu zameldował się w gronie najlepszych w Polsce. Tym razem pobyt w Ekstraklasie trwał tylko jeden sezon.

Na powrót do Ekstraklasy kibice "Słoni" musieli czekać trzy lata. Obecny sukces wiąże się z trenerem Marcinem Broszem. Były szkoleniowiec m.in. Górnika Zabrze i młodzieżowej reprezentacji Polski pracę w Niecieczy zaczął 19 marca 2024 roku, zastępując Mariusza Lewandowskiego. Zespół znajdował się wówczas w trudnej sytuacji i był zagrożony spadkiem. Broszowi początkowo też nie było łatwo, ale finisz sezonu i trzy kolejne zwycięstwa zwiastowały, że w następnym Bruk-Bet będzie się liczył w walce o awans.

I tak się stało. Nowe rozgrywki niecieczanie zaczęli od wygranej 3:0 z Wartą Poznań i do końca rundy nadawali ton rozgrywkom. W grudniu, po 19 kolejkach, byli liderami tabeli z dorobkiem 45 punktów. Awans wydawał się w zasięgu ręki. Wiosną nie było jednak tak dobrze. Bruk-Bet nie potrafił skutecznie punktować, stracił - na rzecz Arki Gdynia - pierwsze miejsce w tabeli, ale nigdy nie wypadł poza dającą awans drugą lokatę.

W poprzedniej kolejce "Słonie" pokonały u siebie 3:1 Górnika Łęczna i czekały na... potknięcie Wisły Płock. "Nafciarze" w poniedziałek pokonali u siebie 1:0 Arkę i świętowanie trzeba było odłożyć do soboty. W Łęcznej Wisła do 94. minuty prowadziła 2:1, ale wówczas do siatki trafił Przemysław Banaszak i stało się jasne, że ekipa z Płocka nie ma już szans, aby zajęć drugie miejsce.

Silny zespół bez gwiazd

Bruk-Bet, który czekają jeszcze dwa mecze z Miedzią w Legnicy i u siebie z Kotwicą Kołobrzeg, to wyrównany zespół, bez wielkich gwiazd, choć jest w nim kilku piłkarzy mających za sobą występy w Ekstraklasie. Najlepszym strzelcem jest - z dorobkiem 13 bramek - Kamil Zapolnik, który latem został za 100 tysięcy euro wykupiony z Puszczy Niepołomice.

Brosz stawiał głównie na zawodników, których dobrze zna, bo już kiedyś z nim pracował, albo w klubie, albo w reprezentacji. Istotną rolę odgrywali też obcokrajowcy, jak słowacki bramkarz Adrian Chovan, austriacki obrońca Lukas Spendlhofer czy niemiecki pomocnik Morgan Fasbender. Ważną postacią jest środkowy obrońca Artem Putiwcew. Ukrainiec to prawdziwa legenda klubu, którego barwy reprezentuje od dziewięciu lat.

Pod względem organizacyjnym Bruk-Bet jest w stu procentach gotowy do gry w Ekstraklasie. Dysponuje kameralnym, mieszczącym 4,5 tysiąca kibiców stadionem oraz nowoczesną bazą treningową. Dzięki wsparciu właścicieli jest stabilny finansowo. W Niecieczy liczą, że trzeci w historii klubu awans do Ekstraklasy zaowocuje największymi sukcesami.