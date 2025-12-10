W szlagierowym spotkaniu 6. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów Real Madryt, bez Francuza Kyliana Mbappe w składzie, uległ przed własną publicznością Manchesterowi City 1:2. O zwycięstwie podopiecznych charyzmatycznego trenera Pepa Guardioli zadecydowało trafienie Erlinga Haalanda z rzutu karnego.

Manchester City pokonał Real Madryt w hicie kolejki na Santiago Bernabeu / PAP/EPA/KIKO HUESCA / PAP/EPA

Arsenal idzie jak w burza. Imponujący bilans "Kanonierów"

Liderem tabeli rozgrywek pozostaje Arsenal Londyn, który pokonując w Belgii Club Brugge 3:0 wygrał już szósty kolejny mecz w piłkarskiej Lidze Mistrzów i z kompletem 18 punktów prowadzi w tabeli.

"Kanonierzy" od początku sezonu dominują zarówno w krajowej lidze, jak i w Champions League. W Brugii, gdzie punkty straciła Barcelona, mimo eksperymentalnego zestawienia piłkarze Mikela Artety wypunktowali miejscowych i praktycznie zapewnili sobie miejsce w 1/8 finału. Na dwa pierwsze gole zapracował duet Martin Zubimendi - Noni Madueke, przy czym podawał Hiszpan, a do siatki posyłał piłkę Anglik. Trzeciego w 56. minucie uzyskał Brazylijczyk Gabriel Martinelli.

Za ekipą z Londynu, która dotąd straciła zaledwie jedną bramkę, plasuje się Bayern Monachium z dorobkiem 15 punktów. We wtorek Bawarczycy wrócili na zwycięską ścieżkę. Po porażce w poprzedniej kolejce właśnie z Arsenalem, tym razem pokonał u siebie portugalski Sporting Lizbona 3:1.

Szlagier dla City. Guardiola i spółka tryumfowali na Bernabeu

Za czołową dwójką utworzyła się "grupa pościgowa", którą tworzą Paris Saint-Germain, Manchester City i Atalanta Bergamo. Wszystkie mają po 13 punktów. W tej serii najwięcej powodów do radości miał zespół angielski, który w szlagierowym pojedynku pokonał w Madrycie Real 2:1.

Na Santiago Bernabeu prowadzenie "Królewskim", którzy musieli sobie radzić bez kontuzjowanego i pozostającego w rezerwie, ale raczej w roli "straszaka" Kyliana Mbappe, dał Brazylijczyk Rodrygo w 28. minucie. Jednak jeszcze przed przerwą piłkarze Pepa Guardioli wyprowadzili dwa ciosy po stałych fragmentach gry. Najpierw po kornerze z bliska do siatki kopnął Nico O’Reilly, a następnie rzut karny wykorzystał Erling Haaland. To 55. gol Norwega w Lidze Mistrzów.

Osiem najlepszych zespołów po ośmiu kolejkach fazy ligowej zakwalifikuje się bezpośrednio do 1/8 finału. Drużyny z miejsc 9-24 będą walczyć o awans do tej fazy w barażach. Pozostałe na tym etapie rozgrywek pożegnają z Champions League.