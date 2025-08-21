Spotkanie 1/8 finału Copa Sudamericana pomiędzy Independiente a Universidad de Chile zostało przerwane i ostatecznie odwołane z powodu poważnych zamieszek na trybunach stadionu w Buenos Aires. Decyzję podjęto po serii incydentów z udziałem kibiców obu drużyn.

Zamieszki na stadionie w Buenos Aires; doszło do starcia kibiców Independiente i Universidad de Chile / ALEJANDRO PAGNI/AFP / East News

Podczas meczu Copa Sudamericana pomiędzy Independiente a Universidad de Chile w Buenos Aires doszło do zamieszek na trybunach.

Kibice gości mieli rzucać przedmiotami w stronę gospodarzy. Mimo interwencji policji sytuacja stawała się coraz bardziej napięta.

Spotkanie zostało ostatecznie przerwane i odwołane. Głos w sprawie burd na stadionie zabrał m.in. prezydent Chile .

Zamieszki i przerwany mecz

Do dramatycznych wydarzeń doszło w środę 20 sierpnia na stadionie Libertadores de América w Buenos Aires. Jak poinformowała agencja Associated Press, mecz, który miał wyłonić ćwierćfinalistę Copa Sudamericana, został przerwany na początku drugiej połowy. Powodem były akty przemocy na trybunach - według relacji, kibice Universidad de Chile mieli rzucać przedmiotami w stronę miejscowych fanów, co doprowadziło do interwencji policji i częściowej ewakuacji sektora.

Pomimo działań służb porządkowych, zamieszki nie ustawały, a sytuacja na stadionie stawała się coraz bardziej napięta. Rannych zostało co najmniej 10 fanów. Arbiter spotkania, Urugwajczyk Gustavo Tejera, zdecydował o przerwaniu meczu. Ostatecznie południowoamerykańska federacja piłkarska CONMEBOL poinformowała o odwołaniu spotkania "ze względu na brak gwarancji bezpieczeństwa ze strony klubu gospodarzy oraz lokalnych władz".

Spór o winnych i reakcja władz

Przedstawiciele Independiente winą za zamieszki obarczyli wyłącznie kibiców gości. Prezes argentyńskiego klubu, Néstor Grindetti, zapowiedział obronę interesów klubu przed CONMEBOL i podkreślił, że "problem dotyczył tylko jednej grupy kibiców". Według niego zatrzymano aż 90 osób związanych z Universidad de Chile.

Do sprawy odniósł się nawet prezydent Chile, Gabriel Boric, który podkreślił, że wśród poszkodowanych są również chilijscy kibice. "Teraz naszym priorytetem (...) jest ustalenie stanu zdrowia naszych rodaków, którzy zostali zaatakowani, zapewnienie im natychmiastowej opieki medycznej i zapewnienie ochrony osobom zatrzymanym" - napisał Boric w mediach społecznościowych.

Co dalej ze spotkaniem?

W momencie przerwania meczu na tablicy wyników widniał remis 1:1, co - przy zwycięstwie Universidad de Chile 1:0 w pierwszym spotkaniu - dawało awans chilijskiej drużynie. Ostateczna decyzja w sprawie wyniku i ewentualnych sankcji ma zostać podjęta przez organy dyscyplinarne CONMEBOL.

Copa Sudamericana to rozgrywki klubowe w Ameryce Południowej utworzone w 2002 roku z połączenia dwóch innych pucharów: Copa Mercosur i Copa Merconorte. Obecnie jest to drugi pod względem rangi puchar w Ameryce Południowej, po Copa Libertadores. Zdobywcy obu trofeów rozgrywają mecz o Recopa Sudamericana - odpowiednik Superpucharu Europy na Starym Kontynencie.