Powrót Zlatana Ibrahimovica do kadry narodowej jest coraz bliżej. W Mediolanie doszło do spotkania 39-letniego napastnika z trenerem szwedzkich piłkarzy Jannem Anderssonem. Na razie nie ujawniono żadnych szczegółów. Drużyna Trzech Koron jest grupowym rywalem Polaków na ME.

