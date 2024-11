Legia Warszawa wygrała na Cyprze z Omonią Nikozja 3:0 (1:0) w 4. kolejce fazy zasadniczej piłkarskiej Ligi Konferencji. Legioniści są jedną z dwóch - obok Chelsea Londyn - drużyn, które mają komplet zwycięstw.

Omonia Nikozja - Legia Warszawa 0:3 / Piotr Nowak / PAP

Przed czwartą kolejką Ligi Konferencji Legia była jedną z sześciu drużyn z kompletem zwycięstw oraz jedyną, która nie straciła bramki. Po wygranych z Realem Betis Sewilla (1:0), TSC Backa Topola (3:0) i Dynamem Mińsk (4:0) przyszedł czas na starcie z Omonią.

Cypryjska drużyna była w trudniejszej sytuacji, gdyż po zwycięstwie nad islandzkim Vikingurem Rejkiawik 4:0, przegrała ze szkockim Heart of Midlothian 0:2 i belgijskim KAA Gent 0:1.

Piłkarzem Omonii jest Mariusz Stępiński, który czterokrotnie zagrał w reprezentacji Polski. W sezonie 2015/16 strzelił gola Legii jako zawodnik Ruchu Chorzów i miał coś do udowodnienia, mierząc się z drużyną z polskiej ekstraklasy.

Napastnik w 2016 roku przeszedł do Nantes. Później występował w dwóch klubach z Werony - Chievo i Hellasie oraz w Lecce. Po kilku latach spędzonych we Włoszech trafił na Cypr. Podpisał kontrakt z Arisem Limassol, a w styczniu 2024 roku przeszedł do Omonii. 29-latek w tym sezonie strzelił 10 goli, a łącznie dla dwóch cypryjskich klubów w ciągu czterech sezonów zdobył 36 bramek.

Wcześniej Omonia i Legia mierzyły się tylko raz. W 2020 roku ówcześni mistrzowie Cypru wygrali 2:0 po dogrywce w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Legia zdobywała co najmniej dwie bramki w każdym z wcześniejszych ośmiu rozegranych spotkań. Omonia też grała ofensywnie, więc w Nikozji można było spodziewać się wielu goli.

Świetny początek Legii

Gospodarze mogli objąć prowadzenie w 15. minucie. Willy Semedo otrzymał dośrodkowanie z prawego skrzydła i uderzył bez przyjęcia, ale piłka przeleciał tuż obok słupka. Legia odpowiedziała po dwóch minutach. Ryoya Morishita przytomnie zachował się w polu karnym i w dogodnej sytuacji strzelił gola na 1:0.

Następnie Paweł Wszołek przewrócił się w polu karnym, ale sędzia natychmiast odrzucił sugestie zawodników o faulu. Piłkarze Omonii w 37. min wyprowadzili groźna kontrę. Semedo znalazł się sam na sam z bramkarzem, ale trafił w Gabriela Kobylaka, który przytomnie wyszedł z bramki.

Na początku drugiej połowy Luquinhas strzelił w boczną siatkę. Później Semedo uderzył głową po dośrodkowaniu z rzutu wolnego. Następnie doskonałą szansę miał Stępiński, ale z bliska trafił w Kobylaka. Polski napastnik został zmieniony w 60. min przez Andronikosa Kakoullisa.

Trener Goncalo Feio dokonał zmian, które teoretycznie miały na celu utrzymanie wyniku. Jurgen Celhaka wszedł za Morishitę, a Patryk Kun zastąpił Rubena Vinagre.

Wielkie wejście 17-letniego Szczepaniaka

Rezerwowy Mateusz Szczepaniak w 77. min strzelił gola na 2:0 tuż po tym jak pojawił się na boisku. 17-latek wykorzystał doskonałe podanie Rafała Augustyniaka i głową skierował piłkę do bramki.

Po rzucie rożnym w 87. min Paweł Wszołek oddał strzał z pola karnego. Obrońca Andronikos Kakoullis zmienił tor lotu piłki i zdobył bramkę samobójczą. Przy wyniku 0:3 kibice Omonii zaczęli opuszczać stadion.

Legia po czterech kolejkach ma 12 punktów i bilans bramkowy 11-0. Zajmuje drugie miejsce w tabeli. Prowadzi Chelsea Londyn, która też ma komplet zwycięstw (bramki 18-3). Obie drużyny są niemal pewne bezpośredniego awansu do 1/8 finału Ligi Konferencji.

Zespołowi z Warszawy zostały jeszcze do rozegrania mecze ze szwajcarskim Lugano i szwedzkim Djurgarden.

Omonia Nikozja - Legia Warszawa 0:3 (0:1)

Bramki: 0:1 Ryoya Morishita (17), 0:2 Mateusz Szczepaniak (77-głową), 0:3 Andronikos Kakoullis (86-samob.)

Żółte kartki - Omonia: Mateo Maric. Legia: Ryoya Morishita, Bartosz Kapustka.

Sędzia: Radosław Gidzenow (Bułgaria).

Omonia Nikozja: Fabiano Freitas - Alpha Dionkou, Senou Coulibaly, Nikolas Panagiotou, Amine Khammas - Giannis Masouras (46. Saidou Alioum), Mateo Maric, Ioannis Kousoulos (46. Novica Erakovic) - Veljko Simic (82. Loizos Loizou), Mariusz Stępiński (60. Andronikos Kakoullis), Willy Semedo (76. Ewandro).

Legia Warszawa: Gabriel Kobylak - Paweł Wszołek, Radovan Pankov, Steve Kapuadi, Ruben Vinagre (63. Patryk Kun) - Bartosz Kapustka, Rafał Augustyniak, Ryoya Morishita (63. Jurgen Celhaka) - Kacper Chodyna (76. Mateusz Szczepaniak), Marc Gual (85. Jordan Majchrzak), Luquinhas.