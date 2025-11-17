Holandia i Niemcy zapewniły sobie bezpośredni awans na mistrzostwa świata po efektownych zwycięstwach w ostatniej kolejce eliminacji. Reprezentacja Polski pokonała Maltę 3:2, zajęła drugie miejsce w grupie i w marcu powalczy o mundial w barażach.

Niemcy pokonali Słowację 6:0 / FILIP SINGER / PAP/EPA

Holandia i Niemcy zapewniły sobie bezpośredni awans na mistrzostwa świata po wysokich zwycięstwach.

Polska pokonała Maltę 3:2 i zagra w barażach o mundial.

Słowacja, Czechy i kilka innych drużyn powalczą o awans w barażach.

We wtorek czekają nas ostatnie mecze fazy zasadniczej eliminacji MŚ w strefie UEFA

Mundial 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku będzie pierwszym z udziałem 48 reprezentacji .

Bramkostrzelni Niemcy i Holendrzy

Rywale Polaków z grupy G nie zostawili złudzeń. Holendrzy od początku zaczęli stopniowo uzyskiwać przewagę. Po upływie kwadransa Tijjani Reijnders przejął płaskie podanie w polu karnym i strzałem z ostrego kąta pod poprzeczkę pokonał Edvinasa Gertmonasa. Ten sam piłkarz po półgodzinie gry mógł podwyższyć wynik, ale piłka odbiła się od słupka. Goście mieli duże problemy z przeniesiem akcji poza linię środkową.

Po zmianie stron zespół Ronalda Koemana natarł z większym animuszem. Holendrzy trzy bramki zdobyli w ciagu czterech minut. Sędzia po analizie VAR wskazał na rzut karny, który bezbłędnie wykorzystał Cody Gakpo (58.). Po chwili Xavi Simons zatańczył z piłkę wokół obrońców, kompletnie ich myląc, i podwyższył na 3:0. Wynik ustalił Donyell Malen po indywidualnej akcji, gdy przebiegł z piłką połowę boiska.

Przed ostatnią kolejką Niemcy i Słowacja miały po 12 pkt, więc o bezpośrednim awansie na mundial decydował mecz na Red Bull Arenie w Lipsku. Gospodarze pewnie wygrali 6:0. Dwie bramki zdobył Leroy Sane, a po jednej Nick Woltemade, Serge Gnabry, Ridle Baku i Assan Ouedraogo. Słowacy wystąpią w barażach

W drugim meczu grupy A Irlandia Północna wygrała z Luksemburgiem 1:0, a jedynego gola strzelił z rzutu karnego Jamie Donley.

Chorwacja przed ostatnią kolejką była już pewna awansu na mundial, a zmagania w grupie L zakończyła wyjazdowym zwycięstwem nad Czarnogórą 3:2. Chorwaci musieli odrabiać straty, gdyż w pierwszej połowie bramki dla gospodarzy zdobyli Milutin Osmajic i Nikola Krstovic. Przed przerwą rzut karny wykorzystał Ivan Perisic, a pod koniec meczu gole strzelili Kristijan Jakic i Nikola Vlasic.

Z drugiego miejsca w grupie L do baraży dostali się Czesi, którzy rozgromili Gibraltar 6:0, już do przerwy prowadząc pięcioma bramkami.



Wymęczone zwycięstwo Biało-Czerwonych

Po podaniu Piotra Zielińskiego z rzutu wolnego, Robert Lewandowski w 32. min głową strzelił swojego 88. gola w reprezentacji. Polacy nie cieszyli się długo z prowadzenia, gdyż po czterech minutach wyrównał Irvin Cardona.

W 59. min strzał Lewandowskiego zablokował obrońca, ale Paweł Wszołek z bliska zdobył swoją trzecią bramkę w drużynie narodowej. Potem Michał Skóraś przeprowadził akcję lewym skrzydłem i podał do Karola Świderskiego, który uderzeniem po ziemi pokonał bramkarza.

Po chwili gola jednak unieważniono, gdyż wcześniej Jakub Kiwior sfaulował rywala i po analizie VAR sędzia podyktował rzut karny, który wykorzystał Teddy Teuma, wyrównując na 2:2.

Maltańczycy pod koniec meczu grali w niskiej obronie. W 85. min Zieliński zdecydował się na strzał z dystansu. Piłka odbiła się jeszcze od obrońcy i wpadła do bramki.

Holendrzy w Amsterdamie wygrali z Litwą 4:0. Gole strzelili Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Xavi Simons i Donyell Malen.

Polacy w ośmiu meczach zdobyli 17 pkt i zajęli drugie miejsce w grupie G. W marcu zagrają w dwustopniowych barażach.

Kolejne rozstrzygnięcia we wtorek

We wtorek odbędą się ostatnie mecze fazy zasadniczej eliminacji MŚ w strefie UEFA. Ciekawie zapowiadają się spotkania Hiszpanii z Turcją, Walii z Macedonią Północną, Szwecji ze Słowenią i Szkocji z Danią.

Europa wyśle na mundial 16 przedstawicieli. Zwycięzcy 12 grup eliminacyjnych awansują bezpośrednio, a ekipy z drugich pozycji trafią do baraży, podobnie jak cztery najlepsze z Ligi Narodów, którym nie powiodło się w kwalifikacjach. Utworzone zostaną cztery dwuetapowe ścieżki barażowe, które w marcu wyłonią ostatnich czterech uczestników ze Starego Kontynentu.

Mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku będą pierwszymi w historii z udziałem 48 reprezentacji. W ostatnich latach - od 1998 roku włącznie - występowały po 32 drużyny. Mecze rozgrywane będą między 11 czerwca a 19 lipca 2026 roku.